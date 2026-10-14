Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đồng hành cùng học sinh đến trường

Chương trình “Đồng hành cùng học sinh đến trường” tại Trường tiểu học Tô Hiệu.

Tại chương trình, các em học sinh được tìm hiểu về vai trò của rừng, ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường thông qua các video tuyên truyền và hoạt động giao lưu trả lời câu hỏi. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những việc làm thiết thực, phù hợp với lứa tuổi như: Không xả rác bừa bãi, tiết kiệm nước, điện, chăm sóc cây xanh và giữ gìn vệ sinh trường lớp. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, hình thành ý thức trách nhiệm của học sinh trong bảo vệ rừng và môi trường sống.

Các em học sinh hào hứng tham gia Chương trình.

Tích cực tham gia trả lời câu hỏi liên quan đến việc bảo vệ rừng.

Nhân dịp này, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La trao tặng 200 phần quà gồm ba lô, mũ và áo cho học sinh Trường Tiểu học Tô Hiệu. Những món quà thiết thực thể hiện sự quan tâm, đồng hành của Quỹ đối với các em học sinh, đồng thời gửi gắm thông điệp về trách nhiệm chung tay bảo vệ rừng, giữ gìn màu xanh quê hương.

Các đại biểu trao quà cho các em học sinh.

Chương trình góp phần đưa nội dung bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường đến gần hơn với học sinh thông qua hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động. Từ những hành động nhỏ mỗi ngày, các em được khuyến khích trở thành những “chiến binh xanh”, tích cực lan tỏa ý thức sống xanh trong gia đình, nhà trường và cộng đồng.