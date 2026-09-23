Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trao quà và học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình An

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bình An.

Dự chương trình, về phía đại biểu Trung ương có các đồng chí: Trần Thanh Lâm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Đoàn Trung Kiên, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Phạm Trọng Cường, Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Đinh Tiến Hải, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam; đại biểu đại diện một số ban, bộ, ngành Trung ương,…

Các đại biểu dự chương trình.

Các đại biểu dự chương trình.

Về phía tỉnh Ninh Bình, dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Đức Toàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Thị Thu Hằng, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình. Cùng dự có đồng chí Hà Lan Anh, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh; Phạm Thị Phương Hạnh, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Y tế; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Bình An.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng khẳng định: Tỉnh Ninh Bình luôn chú trọng và đặt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em là ưu tiên hàng đầu trong các chính sách về phát triển kinh tế - xã hội. Những năm vừa qua, Ninh Bình đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều chương trình, chính sách thiết thực nhằm hiện thực hoá tối đa các quyền của trẻ em.

Đặc biệt, thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em của tỉnh đã trao nhiều suất học bổng và những món quà ý nghĩa cho hàng nghìn trẻ em nghèo, mồ côi, khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng đề nghị cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân các xã, phường trên địa bàn tỉnh nói chung, xã Bình An nói riêng tiếp tục quán triệt, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quyền trẻ em; ưu tiên phân bổ nguồn lực ngân sách và đẩy mạnh xã hội hoá các chương trình hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em; bám sát cơ sở, rà soát chi tiết hoàn cảnh từng em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn để có giải pháp giúp đỡ kịp thời, thực chất.

Đồng chí Đoàn Trung Kiên, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn xã Bình An.

Đồng chí Phạm Trọng Cường, Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội và đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn xã Bình An.

Đồng chí Đinh Tiến Hải, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bình An.

Đồng chí Phạm Trọng Cường, Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội và đồng chí Hà Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng xe đạp cho học sinh xã Bình An.

Đồng chí Phạm Trọng Cường, Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội và đồng chí Phạm Thị Phương Hạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tặng xe đạp cho các em học sinh.

Đồng chí Bùi Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ và đồng chí Hà Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bình An.

Tại chương trình, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã trao 850.500.000 đồng, bao gồm học bổng, hiện vật và quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập của xã Bình An, trong đó có 100 em học sinh được nhận học bổng và 50 em được nhận xe đạp trực tiếp tại chương trình, các suất quà còn lại sẽ được gửi về cơ sở trao cho các em học sinh khác.