Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam thắp sáng ước mơ cho thiếu nhi xã miền núi ở PhúThọ

Tối 24/9, tại trường Tiểu học Văn Miếu - Phân hiệu Tân Minh (xã Văn Miếu, tỉnh Phú Thọ), Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam - Bộ Y tế phối hợp với Sở Y tế tỉnh, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh , Ủy ban nhân dân xã Văn Miếu tổ chức chương trình "Vui Trung thu" năm 2026 cho thiếu nhi trên địa bàn với sự đồng hành của Văn phòng AIA Phú Thọ.

Hàng trăm em nhỏ háo hức chờ đón chương trình 'Vui Trung thu'. Ảnh: Vương Long

Ngay từ khi chương trình chưa bắt đầu, hơn 400 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn đã háo hức tề tựu đông đủ. Em Hà Ngọc Trâm - học sinh lớp 4C1 hồn nhiên khoe: "Năm nay là Trung thu vui nhất của chúng con! Con không chỉ được xem nhiều tiết mục múa hát đặc sắc, nhận quà bánh mà còn được nhận học bổng để phụ bố mẹ mua sách vở mới. Con hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để xứng đáng với tình cảm của các cô bác".

Đằng sau mâm cỗ Trung thu đầy ắp tiếng cười ấy là sự nỗ lực kết nối bền bỉ, trách nhiệm của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Thấu hiểu những thiếu thốn của trẻ em vùng cao, Quỹ đã kịp thời vận động các nguồn lực xã hội, huy động tổng kinh phí hỗ trợ trẻ em khó khăn tỉnh Phú Thọ đợt này trị giá hơn 830 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Hiền, Phó giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trao biển tượng trưng hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Vương Long.

Trong đó, bên cạnh 100 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cùng bánh kẹo, đèn lồng và mâm cỗ Trung thu trực tiếp tại chương trình (trị giá 271 triệu đồng), nguồn lực hỗ trợ còn được trao gửi thiết thực qua nhiều công trình ý nghĩa như: tặng 3 công trình nước sạch trị giá 150 triệu đồng; quà tặng trị giá 150 triệu đồng; hỗ trợ khánh thành lớp học tại điểm trường Gò Cha - Trường Mầm non Yên Nghiệp với kinh phí hơn 181 triệu đồng và hỗ trợ 39 trẻ em mắc chứng tự kỉ với kinh phí 78 triệu đồng (2 triệu đồng/em).

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Hiền - Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho biết, trong mùa Trung thu năm 2026, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã vận động nguồn lực gần 10 tỷ đồng để chăm lo cho trẻ em khó khăn trên khắp cả nước. Những phần quà nhỏ hôm nay không chỉ là chiếc bánh, chiếc đèn lồng hay phiếu học bổng giản đơn, mà đó là tất cả tình cảm, sự sẻ chia và niềm tin mà xã hội gửi gắm.

Đại diện nhà tài trợ trao biển tượng trưng hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Phú Thọ thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Ảnh: Vương Long

Trên hành trình khôn lớn và vươn tới ước mơ, các em sẽ không bao giờ đơn độc bởi vì bên cạnh các em luôn có gia đình, thầy cô, các cấp lãnh đạo và cả những vòng tay ấm áp của xã hội luôn đồng hành, nâng bước.

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam bày tỏ lòng tri ân sâu sắc nhất tới các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà tài trợ hảo tâm. Nhờ có tấm lòng nhân ái và sự đồng hành bền bỉ ấy, nguồn lực yêu thương mới được kết nối, biến những ước mơ tưởng chừng xa vời của các em nhỏ vùng khó khăn thành hiện thực.

Ban tổ chức trao quà và học bổng cho trẻ em Phú Thọ. Ảnh: Vương Long

Ông Hoàng Xuân Đoài - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ khẳng định sự chung tay của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và các nhà tài trợ mang ý nghĩa vô cùng to lớn. Những phòng học kiên cố, những công trình nước sạch, những phần quà không chỉ sưởi ấm mùa trăng này mà còn là điểm tựa vững chắc, khích lệ địa phương tiếp tục chăm lo tốt nhất cho thế hệ tương lai.

Đêm hội khép lại trong tiếng reo vui phá cỗ rộn ràng của trẻ em nơi đây. Hàng trăm nụ cười trẻ thơ đã làm nên một đêm hội "Vui Trung thu" thật ấm áp, đánh dấu hành trình tận tâm của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trong việc mang yêu thương đến với những hoàn cảnh thiệt thòi.

Bà Nguyễn Thị Hiền trao quà Trung thu cho trẻ. Ảnh: Vương Long

Những chiếc đèn lồng xinh xắn tỏa sáng cùng các em nhỏ trong đêm hội 'Vui Trung thu'. Ảnh: Vương Long

Niềm vui được nhận quà của trẻ. Ảnh: Vương Long

Niềm vui phá cỗ trung thu của trẻ. Ảnh: Vương Long