Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam lập Văn phòng đại diện phía Nam

Niềm vui của trẻ khó khăn khi nhận được quà tặng. Ảnh: THANH LONG

Việc thành lập Văn phòng đại diện phía Nam là bước tiến thể hiện tầm nhìn dài hạn, sự nỗ lực của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trong việc mở rộng mạng lưới an sinh xã hội, tối ưu hóa công tác điều phối và kết nối nguồn lực tại khu vực phía Nam, kịp thời triển khai các chương trình bảo trợ thiết thực cho trẻ yếu thế.

Quỹ đã ký kết thỏa thuận hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn các tỉnh khu vực miền Nam, với tổng giá trị cam kết tài trợ 7,5 tỷ đồng, mang lại nguồn lực to lớn để hiện thực hóa ước mơ của trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền đất nước.

Tính đến tháng 5-2026, Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp huy động được gần 8.800 tỷ đồng, hỗ trợ cho hơn 36 triệu lượt trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên toàn quốc. Trong đó, riêng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam vận động được gần 2.000 tỷ đồng cùng hàng trăm ngàn tấn hàng hóa, hiện vật hỗ trợ cho hơn 8 triệu lượt trẻ em.