Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam khai trương Văn phòng phía Nam, ký kết thỏa thuận tài trợ 7,5 tỷ đồng

Việc thành lập Văn phòng phía Nam là bước tiến chiến lược, thể hiện tầm nhìn dài hạn, sự nỗ lực của Quỹ BTTEVN trong việc mở rộng mạng lưới an sinh xã hội, tối ưu hóa công tác điều phối và kết nối nguồn lực tại khu vực phía Nam. Văn phòng mới được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối vững chắc, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm nhằm kịp thời triển khai các chương trình bảo trợ thiết thực cho trẻ em yếu thế.

Các đại biểu dự lễ ký kết thỏa thuận tài trợ tại buổi khai trương Văn phòng phía Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh Tiến Hải, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam nhấn mạnh, sự hiện diện của Văn phòng phía Nam cùng sự đồng hành bền bỉ của các nhà tài trợ chính là đòn bẩy quan trọng để Quỹ BTTEVN nối dài hành trình nhân ái. Những thỏa thuận ký kết ngày hôm nay không dừng lại ở những con số tài chính, mà là biểu trưng cho sự cộng hưởng trách nhiệm xã hội, tiếp sức cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên cả nước có thêm điều kiện sinh sống, học tập, chăm sóc y tế và phát triển toàn diện trong tương lai.

Các đồng chí lãnh đạo Quỹ BTTEVN trao biên bản ký kết với các đơn vị, doanh nghiệp tài trợ.

Ngay tại không gian của Văn phòng mới, Quỹ BTTEVN tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn các tỉnh khu vực miền Nam với tổng giá trị cam kết tài trợ 7,5 tỷ đồng, mang lại nguồn lực to lớn để hiện thực hóa những ước mơ của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.

Trụ sở Văn phòng phía Nam của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam có Hội đồng Bảo trợ, hiện nay do đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước là Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ; đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế là Phó chủ tịch Hội đồng.

Từ khi thành lập đến nay, Quỹ BTTEVN đã và đang làm tốt vai trò, sứ mệnh là cầu nối giữa những tấm lòng vàng với trẻ em khó khăn Việt Nam. Tính đến tháng 5-2026, Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp đã huy động được gần 8.800 tỷ đồng, hỗ trợ cho hơn 36 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên toàn quốc, trong đó riêng Quỹ BTTEVN với phương châm hoạt động “Tận tâm - Minh bạch - Kịp thời - Cùng tham gia” đã vận động được gần 2.000 tỷ đồng cùng hàng trăm nghìn tấn hàng hóa hiện vật hỗ trợ cho hơn 8 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.