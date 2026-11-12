Quỹ ASEAN ra mắt nền tảng miễn phí hỗ trợ người dân phòng chống lừa đảo trực tuyến

Trung tâm Tài nguyên Scam Ready ASEAN (ScamReadyASEAN.org) được công bố ngày 10/11/2026 trong khuôn khổ Diễn đàn Đối thoại Hợp tác Công - Tư Scam Ready ASEAN lần thứ nhất diễn ra tại Manila. Đây là nền tảng học tập số miễn phí, được xây dựng nhằm trang bị cho người dân những kiến thức và công cụ thực tế để nhận diện, phòng chống lừa đảo trực tuyến.

Đại diện Quỹ ASEAN và Google cùng thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm Tài nguyên Scam Ready ASEAN

Trung tâm tổng hợp kiến thức chuyên môn quốc tế từ các chuyên gia an ninh mạng thuộc Hiệp hội Internet (ISOC) và Liên minh Mạng toàn cầu (GCA), kết hợp kinh nghiệm thực tế từ các đối tác triển khai tại địa phương. Nền tảng tích hợp trò chơi tương tác giáo dục Be Scam Ready của Google, giúp người dùng nhận diện các hình thức lừa đảo phổ biến và đưa ra quyết định an toàn hơn. Ngoài ra, người dùng có thể tra cứu danh bạ đường dây nóng và các trung tâm hỗ trợ báo cáo lừa đảo tại tất cả 11 quốc gia thành viên ASEAN.

Việc ra mắt Trung tâm Tài nguyên diễn ra trong bối cảnh lừa đảo trực tuyến tiếp tục gây thiệt hại lớn tại khu vực. Theo Liên minh chống lừa đảo toàn cầu (GASA), các vụ lừa đảo trên khắp Đông Nam Á gây thiệt hại ước tính 23,6 tỷ USD trong năm 2024. Các thủ đoạn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống thanh toán số và nền tảng số xuyên biên giới ngày càng tinh vi, gây khó khăn cho công tác phát hiện và xử lý.

Tại Việt Nam, theo thống kê của Bộ Công an, giai đoạn 2020-2025, cả nước ghi nhận 24.295 vụ lừa đảo trực tuyến, gây thiệt hại ước tính gần 40.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 1,5 tỷ USD). Trong 6 tháng đầu năm 2026, số vụ việc được phản ánh giảm 56% và thiệt hại tài chính giảm 38% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, các đối tượng xấu vẫn lợi dụng công nghệ deepfake và giả mạo giọng nói để thực hiện những thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Trung tâm Tài nguyên là một hợp phần của chương trình Scam Ready ASEAN do Quỹ ASEAN triển khai trong giai đoạn 2025-2027, với khoản tài trợ 5 triệu USD từ Google.org. Chương trình đặt mục tiêu trang bị kỹ năng ứng phó với các hình thức lừa đảo cho 3 triệu người dân trong khu vực thông qua đào tạo, học tập qua trò chơi, chiến dịch nâng cao nhận thức và các diễn đàn đối thoại công - tư.

Kể từ khi khởi động tại Malaysia vào tháng 4/2026, chương trình đã kết nối 20 đối tác triển khai tại địa phương trên khắp 11 quốc gia thành viên ASEAN; tuyển chọn 2.332 Chuyên gia tập huấn nguồn (Master Trainers), vượt mục tiêu ban đầu là 2.000 người, nhằm hỗ trợ đào tạo ít nhất 550.000 học viên.

Chương trình cũng tuyển chọn 151 Đại sứ Người bạn số của ông bà (ASEAN Digital Grandpals), góp phần nâng cao nhận thức về phòng chống lừa đảo cho ít nhất 22.000 người cao tuổi và cộng đồng xung quanh. Bên cạnh đó, 23 thành viên Scam Ready Movers và 15 nhà sáng tạo nội dung ASEAN GAS! tham gia các sáng kiến do cộng đồng dẫn dắt, cùng hoạt động tương tác cộng đồng và sản xuất nội dung số. Các hoạt động này dự kiến tiếp cận ít nhất 20.000 người vào cuối năm 2026. Đến nay, chương trình ghi nhận hơn 8 triệu lượt hiển thị nội dung trực tuyến về an toàn số trên toàn khu vực.

Tiến sĩ Piti Srisangnam, Giám đốc Điều hành Quỹ ASEAN, cho biết việc phòng chống lừa đảo hiệu quả đòi hỏi các tổ chức chủ động chia sẻ kiến thức, phối hợp và phát huy thế mạnh của mỗi bên. Diễn đàn Đối thoại Hợp tác Công - Tư Scam Ready ASEAN là cơ hội để các đối tác Đông Nam Á trao đổi kinh nghiệm, xác định ưu tiên chung và thúc đẩy các định hướng hợp tác thiết thực. Việc ra mắt Trung tâm Tài nguyên sẽ giúp lan tỏa những kiến thức, kinh nghiệm này rộng rãi hơn trong cộng đồng.

Tiến sĩ Piti Srisangnam giới thiệu Trung tâm Tài nguyên Scam Ready ASEAN cùng hành trình học tập tương tác, bao gồm Trò chơi Be Scam Ready, được thiết kế nhằm giúp người dân nhận diện và ứng phó với các tình huống lừa đảo tiềm ẩn thông qua các kịch bản thực tế.

Ông David Weller, Giám đốc Cấp cao phụ trách các vấn đề toàn cầu của Google, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APAC), nhấn mạnh không một tổ chức đơn lẻ nào có thể triệt phá các mạng lưới lừa đảo phức tạp. Việc nâng cao năng lực tự phòng vệ trên khắp Đông Nam Á đòi hỏi sự hợp tác công - tư chặt chẽ, đặc biệt trong công tác nâng cao nhận thức cộng đồng. Thông qua Google.org, Google phối hợp với Quỹ ASEAN đưa các công cụ thực tiễn và giải pháp giáo dục được bản địa hóa đến cộng đồng trong khu vực.

Các đại diện của chương trình Scam Ready ASEAN trả lời phỏng vấn các cơ quan thông tấn báo chí tại buổi họp báo ở Metro Manila, trao đổi về cách tiếp cận của chương trình trong việc nâng cao nhận thức về lừa đảo, củng cố sự tự tin trên không gian số và tăng cường năng lực tự bảo vệ của cộng đồng trên toàn khu vực.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Google đang mở rộng triển khai Be Scam Ready trên toàn Đông Nam Á, đồng thời hợp tác với các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp đầu ngành và hiệp hội địa phương để cung cấp các chương trình giáo dục nhận thức về lừa đảo phù hợp với thực tiễn.

Diễn ra trong hai ngày 10 và 11/11/2026, Diễn đàn Đối thoại Công - Tư Scam Ready ASEAN lần đầu tiên quy tụ đại diện các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức tài chính, tổ chức phi lợi nhuận và giới học thuật. Sự kiện tại Metro Manila mở đầu cho chuỗi 9 diễn đàn đối thoại công - tư cấp quốc gia và khu vực dự kiến tổ chức trên khắp ASEAN, nhằm tìm kiếm giải pháp chia sẻ thông tin, bảo vệ cộng đồng và tăng cường phối hợp liên ngành trong phòng chống lừa đảo.

Người dân có thể tìm hiểu và truy cập các tài liệu, khóa học miễn phí về phòng chống lừa đảo trực tuyến tại địa chỉ: ScamReadyASEAN.org.