'Quỷ ăn tạng 4' bám sát 'Trại buôn người' về suất chiếu

Trại buôn người tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu phòng vé Việt sau bốn tuần công chiếu, song đà tăng trưởng đã có dấu hiệu chậm lại. Trong khi đó, Quỷ ăn tạng 4: Hổ tinh vươn lên vị trí thứ hai, trở thành đối thủ đáng chú ý nhất của bộ phim Việt trong cuộc đua doanh thu hiện tại.

Theo số liệu phòng vé tính đến sáng 20/10, Trại buôn người đạt doanh thu gần 464 tỷ đồng. Tác phẩm của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh vượt mức 449,8 tỷ đồng của Thỏ ơi!!, qua đó trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất năm 2026 tính đến thời điểm hiện tại. Bộ phim hiện đứng thứ năm trong danh sách những tác phẩm Việt ăn khách nhất mọi thời đại, sau Mưa đỏ, Mai, Lật mặt 7: Một điều ước và Nhà bà Nữ.

Trại buôn người đạt doanh thu gần 464 tỷ đồng.

Thành tích này tiếp tục khẳng định sức hút của Trại buôn người sau gần một tháng ra rạp. Tuy nhiên, việc duy trì vị trí số một không còn đồng nghĩa với khả năng áp đảo hoàn toàn các đối thủ như giai đoạn đầu phát hành. Sự xuất hiện của Quỷ ăn tạng 4: Hổ tinh khiến cục diện phòng vé trở nên cạnh tranh hơn, đặc biệt ở quy mô suất chiếu và lượng vé bán ra.

Theo thống kê được ghi nhận trong ngày 18/10, Trại buôn người thu khoảng 10 tỷ đồng từ hơn 100.000 vé. Bộ phim có khoảng 3.200 suất chiếu mỗi ngày, trong khi Quỷ ăn tạng 4: Hổ tinh đạt khoảng 2.600 suất. Chênh lệch khoảng 600 suất cho thấy tác phẩm kinh dị Thái Lan đang dần thu hẹp khoảng cách với bộ phim Việt từng chiếm ưu thế rõ rệt trên bảng xếp hạng.

Đáng chú ý, số suất chiếu của Trại buôn người đã giảm so với giai đoạn cao điểm, khi tác phẩm từng duy trì hơn 5.000 suất mỗi ngày. Dù vẫn đứng đầu doanh thu, bộ phim đang bước vào giai đoạn cần duy trì sức hút bằng lượng khán giả thực tế thay vì chỉ dựa vào lợi thế phát hành.

Ở chiều ngược lại, Quỷ ăn tạng 4: Hổ tinh ghi nhận doanh thu tích lũy gần 30 tỷ đồng tính đến sáng 20/10. Riêng ngày 18/10, phim thu khoảng 6 tỷ đồng từ hơn 60.000 vé, tương đương khoảng 60% doanh thu của tác phẩm dẫn đầu. Kết quả này cho thấy thương hiệu kinh dị Thái Lan vẫn có sức hút đáng kể với khán giả Việt.

Quỷ ăn tạng 4: Hổ tinh là phần tiền truyện của thương hiệu Tee Yod, đưa Nadech Kugimiya trở lại với vai Yak thời trẻ. Câu chuyện xoay quanh cuộc đối đầu giữa các nhân vật và Hổ tinh trong khu rừng Khao Khwang, tiếp tục khai thác màu sắc kinh dị, yếu tố siêu nhiên cùng những tình huống sinh tồn căng thẳng. Việc tiếp nối một thương hiệu đã có lượng người xem quen thuộc giúp bộ phim nhanh chóng tạo dấu ấn sau khi ra rạp.

“Quỷ Ăn Tạng 4: Hổ Tinh” dấn thân vào hành trình hành động - sinh tồn tàn khốc giữa đại ngàn Khao Khwang.

Trong khi đó, Trại buôn người vẫn còn cơ hội tích lũy doanh thu trong thời gian tới. Ê-kíp cũng đang chuẩn bị phiên bản phân loại T13 bên cạnh bản T18, dù lịch phát hành cụ thể chưa được công bố.

Cuộc cạnh tranh giữa Trại buôn người và Quỷ ăn tạng 4: Hổ tinh vì thế sẽ phụ thuộc vào khả năng giữ suất chiếu, sức mua vé và phản ứng của khán giả trong những ngày tiếp theo. Diễn biến phòng vé tuần kế tiếp sẽ là yếu tố đáng chú ý đối với hành trình của bộ phim Việt.