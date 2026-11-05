Quỹ “An sinh xã hội” tỉnh Ninh Bình tiếp nhận hơn 3,67 tỷ đồng ủng hộ

Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành ủng hộ Quỹ “An sinh xã hội” xã Lai Thành năm 2026. (Ảnh: Hồng Nhung).

Cụ thể, tổng số tiền tiếp nhận là 3.674.918.029 đồng, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và tinh thần trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Việc vận động xây dựng Quỹ “An sinh xã hội” được triển khai theo Kế hoạch số 03-KH/BVĐ, ngày 2/10/2026 của Ban vận động xây dựng Quỹ “An sinh xã hội” tỉnh Ninh Bình, diễn ra từ ngày 17/10 đến hết ngày 18/11/2026, nhằm phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Tương thân tương ái”, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân trong công tác an sinh xã hội; hỗ trợ kịp thời cho người nghèo, người gặp khó khăn hoạn nạn vươn lên ổn định cuộc sống.

Sự đồng hành, đóng góp của các tổ chức, cá nhân tiếp tục khẳng định sức mạnh đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, để tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” được lan tỏa bằng những hành động thiết thực.