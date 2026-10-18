Quý 4-2026: TPHCM đặt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư tư nhân lên mức 45%

Chiều 17-10, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chủ trì Hội nghị “Tình hình triển khai thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư tư nhân và dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn TPHCM”, với sự tham dự của nhiều sở ngành và đại diện 34 tập đoàn, doanh nghiệp đang thực hiện nhiều dự án quan trọng tại TPHCM.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nêu rõ, thành phố phải tăng trưởng 13,23% trong quý 4 để đưa tăng trưởng cả năm đạt 10,2%. Như vậy, mỗi nhà đầu tư sẽ làm gì và đóng góp bao nhiêu trong sự tăng trưởng này? Trong khi đó, thách thức lớn hiện nay là tỷ lệ giải ngân đầu tư tư nhân vẫn ở mức rất thấp.

Trước áp lực này, TPHCM kiên quyết đặt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư tư nhân trong quý 4 phải vươn lên mức 45%. Để đạt mục tiêu trên, giải pháp cấp bách là khẩn trương tháo gỡ khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng - điểm nghẽn lớn nhất khiến nhiều dự án chưa thể ký kết hợp đồng thi công. TPHCM sẽ làm việc trực tiếp để thúc tiến độ các đơn vị ký cam kết và phân bổ chỉ tiêu giải ngân (cụ thể với từng khối doanh nghiệp).

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược đã ký bản cam kết hành động với UBND TPHCM về quyết tâm hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư tư nhân quý 4. Nội dung cam kết hướng đến các mục tiêu chính: huy động tối đa nguồn lực của khu vực doanh nghiệp, nhà đầu tư để thúc đẩy đầu tư, sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ; đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, khởi công, thi công, giải ngân...

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu các doanh nghiệp làm đúng những cam kết với thành phố, đồng thời yêu cầu các sở, ngành theo dõi sát tiến độ từng dự án, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục đầu tư.

"Tôi mong rằng tới cuối năm, những gì chúng ta đã hứa, đã ký cam kết hôm nay sẽ thành hiện thực, góp phần cho tăng trưởng 2 con số của TPHCM", đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.