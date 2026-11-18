Đến nay, phần lớn doanh nghiệp niêm yết đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2026 và kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm. Trong đó, nhóm 30 doanh nghiệp thuộc rổ VN30 đã hoàn tất công bố báo cáo tài chính, ghi nhận bức tranh lợi nhuận nhìn chung tích cực.

Cụ thể, có 26/30 doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 3/2026 cao hơn cùng kỳ, tương đương gần 87%. Đáng chú ý, 17 doanh nghiệp tăng lợi nhuận từ 20% trở lên, trong đó 10 doanh nghiệp đạt mức tăng từ 50%. Kết quả này cho thấy đà tăng trưởng có độ lan tỏa tương đối rộng trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

NHÓM DOANH NGHIỆP HỌ VIN DẪN ĐẦU ĐÀ TĂNG

Tổng lợi nhuận sau thuế của 30 doanh nghiệp VN30 đạt khoảng 168.236 tỷ đồng trong quý 3/2026. Riêng 4 doanh nghiệp “họ Vin” gồm Tập đoàn Vingroup (VIC), Công ty Cổ phần Vinhomes (VHM), Công ty Cổ phần Vincom Retail (VRE) và Công ty Cổ phần Vinpearl (VPL) đóng góp gần 47.952 tỷ đồng, gấp khoảng 5,3 lần cùng kỳ năm trước. Nhóm này chiếm 28,5% tổng lợi nhuận sau thuế của VN30 và đóng góp 54,3% phần lợi nhuận tăng thêm của toàn rổ.

Hai động lực lớn nhất là Vingroup và Vinhomes, với lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt khoảng 22.760 tỷ đồng và 23.021 tỷ đồng, tương ứng tăng 652% và 419% so với cùng kỳ. Vinpearl cũng ghi nhận lợi nhuận tăng 283%, chủ yếu nhờ mức nền thấp của cùng kỳ năm trước, trong khi Vincom Retail tăng 10,6%.

Nếu loại trừ cả 4 doanh nghiệp trên, lợi nhuận sau thuế của 26 thành viên còn lại đạt khoảng 120.284 tỷ đồng, tăng 37,5% so với cùng kỳ. Dù thấp hơn đáng kể tốc độ tăng trưởng chung của VN30, con số này vẫn cho thấy kết quả kinh doanh tích cực không chỉ đến từ nhóm doanh nghiệp Vingroup.

Vingroup và Vinhomes đóng góp 3% phần lợi nhuận tăng thêm của toàn thị trường. Nguồn: Yuanta

Theo báo cáo của Chứng khoán Yuanta Việt Nam, 998 doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2026, đại diện 98,6% vốn hóa thị trường. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ tăng 47% so với cùng kỳ. Đây là quý thứ năm liên tiếp lợi nhuận toàn thị trường tăng trên 30%.

Riêng Vingroup và Vinhomes đóng góp khoảng 40.700 tỷ đồng, chiếm 53% phần lợi nhuận tăng thêm của toàn thị trường. Lợi nhuận của Vingroup tăng 21.714 tỷ đồng so với nền thấp của quý 3/2025, trong khi Vinhomes tăng 18.962 tỷ đồng.

Khi loại hai doanh nghiệp này, Yuanta ghi nhận lợi nhuận toàn thị trường tăng 22,3%. Tính chung, chỉ khoảng 53% số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận tăng so với cùng kỳ.

Nếu nhóm Vingroup tạo ra mức tăng trưởng đột biến về lợi nhuận, ngành ngân hàng lại đóng góp nền lợi nhuận lớn với sự cải thiện tại phần đông thành viên. Trong 13 ngân hàng thuộc VN30, có 12 ngân hàng ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng trong quý 3/2026. Tổng lợi nhuận sau thuế của nhóm đạt khoảng 74.607 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ.

Ba ngân hàng quốc doanh gồm Vietcombank (VCB), BIDV (BID) và VietinBank (CTG) đạt tổng lợi nhuận trước thuế hơn 28.300 tỷ đồng. Trong nhóm này, VietinBank gây chú ý khi vượt Vietcombank về lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2026. Cụ thể, VietinBank đạt 10.871 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ, trong khi Vietcombank ghi nhận 9.041 tỷ đồng, chỉ tăng 0,2%.

Đà tăng lợi nhuận của nhóm ngân hàng VN30 còn có đóng góp đáng kể từ MB (MBB) và BIDV. MB đạt hơn 8.250 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 42,3%; BIDV đạt 8.473 tỷ đồng, tăng 39,2%.

Ở chiều ngược lại, Sacombank (STB) là ngân hàng duy nhất trong nhóm ghi nhận lợi nhuận đi xuống, với 1.347 tỷ đồng, giảm hơn 53% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức giảm lợi nhuận mạnh nhất trong toàn bộ 30 doanh nghiệp VN30.

SẢN XUẤT, BÁN LẺ GHI NHẬN NHIỀU ĐIỂM SÁNG

Bên cạnh ngân hàng, một số doanh nghiệp sản xuất cũng ghi nhận mức tăng lợi nhuận đột biến. Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) là doanh nghiệp có tốc độ tăng lợi nhuận cao nhất VN30 trong quý 3/2026, với mức tăng khoảng 887%, đưa lợi nhuận sau thuế lên gần 8.969 tỷ đồng. Động lực chính đến từ chênh lệch giữa giá sản phẩm lọc dầu và giá dầu thô được nới rộng, qua đó cải thiện đáng kể biên lợi nhuận.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (MSN), lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 3/2026 đạt khoảng 4.552 tỷ đồng, tăng 144% so với cùng kỳ. Kết quả này được hỗ trợ bởi hoạt động tiêu dùng, bán lẻ và mức tăng lợi nhuận của Masan High-Tech Materials. Trong khi đó, Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) ghi nhận lợi nhuận tăng 97,4%, cùng với sự cải thiện của biên lợi nhuận gộp trong quý.

Dù phần lớn doanh nghiệp tăng trưởng, bức tranh lợi nhuận trong VN30 vẫn có những trường hợp đi ngược xu hướng. Ngoài Sacombank, ba doanh nghiệp còn lại có lợi nhuận sau thuế thấp hơn cùng kỳ là Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (SSI), Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco - SAB) và Tập đoàn FPT (FPT).

Trong lĩnh vực chứng khoán, SSI ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 3/2026 khoảng 1.125 tỷ đồng, giảm 23,8%. Trái lại, Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) đạt 1.748 tỷ đồng, tăng 7,9%. Kết quả trái chiều giữa hai doanh nghiệp cùng ngành cho thấy cơ cấu doanh thu, khả năng khai thác hoạt động cho vay và chi phí vốn có ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận cuối cùng.

Riêng trường hợp FPT cần được xem xét trong bối cảnh doanh nghiệp thay đổi phương pháp hợp nhất báo cáo tài chính. Theo báo cáo của tập đoàn, lợi nhuận sau thuế quý 3/2026 đạt 2.729 tỷ đồng, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, từ ngày 1/1/2026, FPT chuyển phương pháp hợp nhất báo cáo tài chính đối với Công ty cổ phần Viễn thông FPT (FTEL), từ hợp nhất toàn bộ sang phương pháp vốn chủ sở hữu, áp dụng cho công ty liên doanh, liên kết. Thay đổi này làm ảnh hưởng đến số liệu doanh thu và lợi nhuận hợp nhất khi so sánh giữa hai kỳ.

Nếu điều chỉnh số liệu cùng kỳ năm 2025 theo phương pháp kế toán đang áp dụng trong năm 2026, lợi nhuận sau thuế quý 3 của FPT thực tế tăng 13,2%. Doanh thu hợp nhất của tập đoàn đạt 13.754 tỷ đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ.