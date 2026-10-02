Quý 3, Hà Nội tăng trưởng ước đạt 10,02%, vẫn thấp hơn kịch bản

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp. Ảnh: VIẾT THÀNH

Sáng 2-10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp UBND thành phố thường kỳ tháng 10, xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Giải ngân đầu tư công đạt hơn 96% kế hoạch Thủ tướng giao

Tại phiên họp, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú cho biết, GRDP quý 3 ước tăng 10,02% so với cùng kỳ năm 2025, cao hơn mức tăng 8,2% cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng, GRDP tăng 8,85%, trong khi cùng kỳ năm 2025 tăng 7,92%.

Trong 9 tháng, khu vực dịch vụ tăng 9,14%; công nghiệp - xây dựng tăng 8,8%, trong đó riêng ngành xây dựng tăng 10,89%.

Quy mô GRDP theo giá hiện hành đạt gần 1,3 triệu tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng dịch vụ, với khu vực này chiếm 67,6%; công nghiệp - xây dựng chiếm 20,6%.

Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VIẾT THÀNH

Hà Nội đón khoảng 27,5 triệu lượt khách du lịch, tăng 6,2%; trong đó khách quốc tế đạt 6,67 triệu lượt, tăng 22%. Tổng thu từ khách du lịch đạt 113.200 tỷ đồng, tăng 13,3%.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 9 tháng đạt 451.400 tỷ đồng, tăng 19%. Lũy kế giải ngân vốn đầu tư công đến hết ngày 30-9 đạt 115.574 tỷ đồng, bằng hơn 96% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và gần 70% kế hoạch thành phố giao.

Thu ngân sách nhà nước đến hết ngày 30-9 đạt 568.582 tỷ đồng, bằng 87,5% dự toán, tăng 6,1% so với cùng kỳ. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 4,07 tỷ USD, tăng 5,9%; trong đó hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ dẫn đầu với khoảng 2,24 tỷ USD.

15/20 ngành kinh tế chưa đạt kịch bản

Bên cạnh những kết quả đạt được, tăng trưởng 9 tháng của Hà Nội vẫn thấp hơn kịch bản tại Chỉ thị số 17/CT-UBND về thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP 2 con số.

Cụ thể, GRDP 9 tháng tăng 8,85%, thấp hơn 0,88 điểm phần trăm so với kịch bản 9,73%. GRDP quý 3 tăng 10,02%, thấp hơn 2,52 điểm phần trăm so với kịch bản 12,54%. Trong 20 ngành kinh tế cấp I, chỉ 5 ngành đạt hoặc vượt kịch bản, 15 ngành chưa đạt.

Hoạt động doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, với 26.100 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, 10.600 doanh nghiệp giải thể. Tồn kho ngành chế biến, chế tạo cuối tháng 9 tăng 26,5%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng tăng 4,91%.

Để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 2 con số, lãnh đạo thành phố yêu cầu rà soát phần tăng trưởng còn thiếu, xác định giá trị tăng thêm cần tạo ra trong quý 4, cụ thể hóa kịch bản theo 3 phương án đến từng sở, ngành, xã, phường.

Trọng tâm là đẩy mạnh đầu tư công, xây dựng và các công trình lớn; tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư, vật liệu và tổ chức thi công.

Thành phố đồng thời thúc đẩy đầu tư tư nhân, FDI; tháo gỡ vướng mắc tại các dự án ngoài ngân sách; thu hút FDI chất lượng cao vào công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghiệp chế biến, chế tạo...