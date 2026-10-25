Quốc vương Jordan ra lệnh đáp trả 'bàn tay sắt' trong vụ tấn công nhà thờ

Nguồn tin cho hay, những kẻ tấn công đã xả súng liên tục trong nhiều phút giữa ban ngày tại nhà thờ Chính thống Hy Lạp Saint George ở tỉnh Karak, cách thủ đô Amman của Jordan khoảng 120km về phía Tây Nam hôm 23-10. Vụ xả súng khiến 9 người thiệt mạng, 40 người bị thương, là một trong những vụ tấn công hiếm hoi nhằm vào cộng đồng thiểu số Kito giáo ở Jordan.

Quốc vương Jordan Abdullah II đến thăm người bị thương trong vụ tấn công nhà thờ hôm 23-10. Ảnh: Arab News

Theo thông báo từ Hoàng gia Jordan, Quốc vương Abdullah II đã lên án "hành động khủng bố đáng khinh bỉ" khi chủ trì cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia và khẳng định “không thể khoan dung” với những kẻ tội phạm đã cướp đi sinh mạng của những người dân vô tội.

Những vụ tấn công như vậy rất hiếm gặp ở Jordan, một quốc gia tương đối ổn định ở Trung Đông, mặc dù chính quyền nước này cho biết đã ngăn chặn một số âm mưu của các phần tử Hồi giáo cực đoan trong những năm gần đây.

An ninh thắt chặt bên ngoài nhà thờ Chính thống Hy Lạp ở Hammoud, miền Nam Jordan sau vụ xả súng. Ảnh: Arab News

Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công tại Jordan, một đối tác quan trọng của Mỹ trong cuộc chiến chống lại các nhóm phiến quân. Đại sứ quán Mỹ tại Jordan cho biết an ninh đã được tăng cường tại các trung tâm thương mại, đại sứ quán nước ngoài và các địa điểm khác trên khắp Jordan sau vụ tấn công. “Chúng tôi nhắc nhở công dân Mỹ phải tiếp tục thận trọng và khuyến khích họ theo dõi sát sao các cơ quan chức năng Jordan để cập nhật những diễn biến mới nhất”, Reuters dẫn tuyên bố của cơ quan ngoại giao Mỹ cho hay.