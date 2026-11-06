Quốc vương Bỉ bác đơn từ chức của Thủ tướng De Wever

Thủ tướng Bỉ Bart De Wever phát biểu trong một cuộc họp báo. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Theo truyền thông châu Âu, Hoàng gia Bỉ ngày 6/11 thông báo Quốc vương Philippe đã quyết định không chấp thuận đơn từ chức của Thủ tướng Bart De Wever, đồng thời yêu cầu ông tiếp tục các cuộc thương lượng về ngân sách. Người đứng đầu chính phủ sẽ báo cáo lại với Quốc vương vào ngày 16/11.

Quyết định được đưa ra sau các cuộc tham vấn giữa Quốc vương và lãnh đạo 5 đảng trong liên minh cầm quyền. Theo Hoàng gia, tất cả các bên đều khẳng định quyết tâm hoàn tất đàm phán trong thời gian sớm nhất, hướng tới thống nhất một lộ trình ngân sách bền vững cho 3 năm tới.

Lãnh đạo 5 đảng cũng đưa ra cam kết chính thức với Quốc vương rằng các đảng của mình sẵn sàng nhượng bộ để đạt được thỏa thuận trong nội bộ chính phủ. Tuy nhiên, những cam kết này chưa đồng nghĩa với việc các bên đã giải quyết được bất đồng về kế hoạch chi tiêu.

Trước đó, ngày 2/11, Thủ tướng De Wever đã trình đơn từ chức trong bối cảnh các đối tác liên minh tiếp tục bế tắc về ngân sách năm 2027. Các cuộc thương lượng không thể giúp các bên thống nhất cách cân đối giữa tăng nguồn thu và cắt giảm chi tiêu.

Khi tiếp nhận đơn từ chức, Quốc vương Philippe chưa đưa ra quyết định ngay mà thông báo sẽ tham vấn lãnh đạo các đảng từ ngày 3/11. Những cuộc gặp này dẫn tới cam kết nhượng bộ của các đối tác liên minh và quyết định yêu cầu Thủ tướng trở lại bàn đàm phán.

Ông De Wever đang tìm kiếm các biện pháp tăng thu và giảm chi trị giá 10 tỷ euro để thu hẹp thâm hụt ngân sách vào năm 2029. Tuy nhiên, cách thực hiện mục tiêu này vẫn là điểm chia rẽ giữa các đảng, khi mỗi bên có quan điểm khác nhau về việc phân bổ gánh nặng điều chỉnh ngân sách.

Các phương án được đưa ra gồm cắt giảm chi tiêu và tăng thuế giá trị gia tăng (VAT). Trong đó, đề xuất tăng VAT vấp phải sự phản đối của đảng Phong trào Cải cách (MR), một đảng theo đường lối tự do thuộc cộng đồng nói tiếng Pháp.

Trước đó, trong cuộc đàm phán ngày 1/11, các đảng trung dung và xã hội đề xuất thu thêm 1 - 1,5 tỷ euro thông qua đánh thuế người có thu nhập cao, trong khi phía bảo thủ muốn tập trung cắt giảm chi tiêu.

Bế tắc diễn ra trong lúc Bỉ chịu sức ép lớn về tài chính công. Thâm hụt ngân sách năm 2025 tương đương 5% GDP, vượt ngưỡng 3% của Liên minh châu Âu. Nợ công vượt 735 tỷ euro, tương đương hơn 110% GDP. Việc chưa đạt thỏa thuận ngân sách cũng khiến lợi suất trái phiếu chính phủ tăng, đẩy chi phí vay nợ lên cao và làm gia tăng áp lực đối với ngân sách.