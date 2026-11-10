'Quốc Tử Giám Thăng Long': Lan tỏa 950 năm đạo học Việt Nam

Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Phạm Tuấn Long - Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội, nhấn mạnh: “Cách đây 950 năm, Quốc Tử Giám được thành lập dưới triều vua Lý Nhân Tông, đánh dấu một dấu mốc quan trọng trong lịch sử giáo dục Việt Nam.

Ông Phạm Tuấn Long - Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội phát biểu khai mạc triển lãm

Trải qua gần một thiên niên kỷ, Quốc Tử Giám đã trở thành biểu tượng tiêu biểu của nền đạo học dân tộc, nơi kết tinh truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo và tư tưởng trọng dụng hiền tài. Những giá trị ấy không chỉ thuộc về lịch sử mà vẫn tiếp tục soi sáng hành trình phát triển của đất nước hôm nay, khẳng định vai trò của tri thức, đạo đức và nhân tài đối với tương lai dân tộc”.

Theo ông Phạm Tuấn Long, thông qua triển lãm lần này, Ban Tổ chức mong muốn giới thiệu đến công chúng hành trình 950 năm của Quốc Tử Giám, đồng thời lan tỏa những giá trị đặc sắc của đạo học Việt Nam.

Không gian trưng bày triển lãm

Việc lựa chọn không gian bên hồ Hoàn Kiếm để tổ chức triển lãm cũng thể hiện mong muốn đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng, để lịch sử không chỉ được lưu giữ trong không gian di tích mà còn hiện diện sinh động trong đời sống đương đại.

Một điểm nhấn của triển lãm là không gian sắp đặt những tượng ngựa gỗ của làng nghề truyền thống Ý Yên. Hình tượng ngựa gắn với nghi lễ vinh quy bái tổ, biểu trưng cho thành quả học tập, niềm tự hào của người thành đạt và đạo lý hướng về nguồn cội.

Không gian triển lãm

Qua đó, triển lãm tạo nên sự kết nối giữa truyền thống và sáng tạo, giữa giá trị lịch sử và cảm nhận nghệ thuật đương đại.

Thông qua các nội dung trưng bày và không gian sắp đặt nghệ thuật, triển lãm góp phần đưa câu chuyện về hành trình gần một thiên niên kỷ của Quốc Tử Giám đến gần hơn với công chúng.

Từ dấu mốc ra đời năm 1076, Quốc Tử Giám đã trở thành biểu tượng của nền giáo dục và đạo học Việt Nam, gắn với những giá trị Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, truyền thống hiếu học và khát vọng trọng dụng hiền tài. Những giá trị ấy tiếp tục được gìn giữ, trao truyền và phát huy trong đời sống hôm nay.