Quốc Tử Giám Thăng Long (1076 - 2026) với truyền thống hiếu học Sơn Tây

Một concert quốc gia quy mô lớn, những lễ hội sáng tạo, tà áo dài truyền thống và những không gian di sản được đánh thức bằng cách tiếp cận mới. Tháng 11, Hà Nội đang khoác lên mình nhiều sắc màu văn hóa. Không chỉ tạo nên không khí sôi động cho đời sống đô thị, những sự kiện này còn mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh Thủ đô, thu hút du khách và gia tăng giá trị cho ngành du lịch.