Quốc Tử Giám Thăng Long (1076 - 2026) với truyền thống hiếu học Sơn Tây
Nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám, sáng 7/11, tại Văn miếu Sơn Tây (phường Sơn Tây, Hà Nội), Trung tâm Hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp với Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Sơn Tây tổ chức trưng bày chuyên đề “Quốc Tử Giám Thăng Long (1076 - 2026) với truyền thống hiếu học Sơn Tây”.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/quoc-tu-giam-thang-long-1076-2026-voi-truyen-thong-hieu-hoc-son-tay-246261107235225536.htm