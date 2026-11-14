Quốc Tử Giám sau 950 năm: Tiếp nối mạch nguồn đạo học, trọng dụng hiền tài

Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám – Quốc học Việt Nam.

Tối 13/11, tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội), Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám – Quốc học Việt Nam (1076 - 2026) được tổ chức trang trọng với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đông đảo đại biểu.

Năm 1076, dưới triều vua Lý Nhân Tông, Quốc Tử Giám được thành lập tại Thăng Long, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử giáo dục nước nhà. Từ một thiết chế đào tạo nhân tài, nơi đây trở thành biểu tượng của truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và tinh thần trọng dụng hiền tài. Trải qua gần một thiên niên kỷ, những giá trị ấy vẫn được lưu giữ qua hệ thống di tích, tư liệu lịch sử, đặc biệt là 82 bia Tiến sĩ tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Hôm nay, tại Thăng Long - Hà Nội, chúng ta long trọng tổ chức kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám, chiếc nôi của nền quốc học Việt Nam. Chúng ta thành kính tri ân các bậc tiền nhân khai mở đạo học, các thế hệ nhà giáo bền bỉ thắp sáng tri thức cùng những người đã đem tài trí phụng sự đất nước.

Kế thừa mạch nguồn dân tộc, trách nhiệm hôm nay là mở rộng cánh cửa học tập cho mọi người dân, đồng thời tạo môi trường rộng mở để người có tài, có đức thỏa sức cống hiến vì cuộc sống ấm no và hạnh phúc của nhân dân. Tầm nhìn vượt thời gian của các bậc tiền nhân từ ngàn năm trước, khi lập Quốc Tử Giám, đến nay vẫn còn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Muốn đất nước trường tồn, tự chủ và vươn tầm thế giới, cội gốc muôn đời vẫn là vun bồi sự học, nuôi dưỡng hiền tài, tài năng được giao trọng trách và trước hết là lòng cống hiến. Sức mạnh của dân tộc không chỉ đo bằng quy mô kinh tế hay tiềm lực quốc phòng, mà trước hết phải định hình bởi chiều sâu văn hóa, trí tuệ, bản lĩnh và phẩm giá con người cùng khát vọng vươn lên”.

Em Lê Linh Phương, đại diện thế hệ trẻ phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Từ mạch nguồn đạo học được bồi đắp qua gần một thiên niên kỷ, trách nhiệm kế thừa và phát huy những giá trị ấy hôm nay được đặt lên vai các thế hệ trẻ. Không chỉ tự hào về truyền thống, thế hệ trẻ còn cần thể hiện tinh thần hiếu học, ý chí sáng tạo và khát vọng cống hiến bằng những hành động cụ thể.

Em Lê Linh Phương, đại diện thế hệ trẻ tại lễ kỷ niệm, chia sẻ mỗi thế hệ đều có trách nhiệm viết tiếp truyền thống hiếu học, trọng tri thức, quý hiền tài bằng hành động cụ thể trong học tập, lao động, sáng tạo và cống hiến.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, chương trình nghệ thuật “Tinh hoa đạo học” với hai chương “Mạch nguồn đạo học” và “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” tái hiện hành trình Quốc học Việt Nam, kết hợp chất liệu truyền thống với công nghệ trình diễn hiện đại như 3D Mapping, laser và thực tế tăng cường (AR).

950 năm đã qua, giá trị của Quốc Tử Giám không chỉ nằm trong những dấu tích lịch sử mà còn ở tư tưởng coi trọng tri thức, đạo đức và con người. Như mong muốn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đến năm 2076, khi Quốc Tử Giám tròn một nghìn năm tuổi, các thế hệ hôm nay sẽ trao truyền cho mai sau không chỉ một di sản nguyên vẹn mà cả khát vọng đạo học và tinh thần trọng dụng hiền tài.