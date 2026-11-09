Quốc Tử Giám qua 950 năm: Biểu tượng của truyền thống hiếu học Việt Nam

Kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026) là dịp tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa và giáo dục gắn với biểu tượng tiêu biểu của nền đạo học Việt Nam. (Ảnh: Trịnh Ngọc/Vietnam+)

Chương trình nghệ thuật “950 năm Quốc Tử Giám - Minh triết khai văn, mở trí, hội tụ hiền tài” vừa diễn ra tại Hồ Văn, thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026).

Chương trình do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám thực hiện.

Kịch bản nghệ thuật gồm 3 chương: “Khởi nguồn đạo học”, “Hiền tài đất Việt”, “Sao Khuê minh triết” cùng hoạt cảnh “Vinh quy bái tổ”. Các tiết mục góp phần lan tỏa niềm tự hào về truyền thống Quốc học, đồng thời chuyển tải thông điệp về vai trò của giáo dục, tri thức và nhân tài đối với tương lai đất nước.

Trải qua 950 năm, Quốc Tử Giám không chỉ gắn với truyền thống giáo dục, khoa cử và đào tạo nhân tài, mà còn trở thành biểu tượng tiêu biểu của đạo học Việt Nam. Đây là nơi hội tụ những giá trị bền vững như hiếu học, tôn sư trọng đạo, đề cao tri thức, đạo đức và trọng dụng hiền tài.

Nhân dịp này, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa, Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu cho biết, Trung tâm sẽ xuất bản các ấn phẩm tập hợp kết quả nghiên cứu về những danh nhân Việt Nam được thực hiện tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, một số hạng mục tại di tích, trong đó có Khuê Văn Các, sẽ được tu bổ. Các không gian phục vụ khách tham quan, trải nghiệm cũng được bổ sung nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và phát huy giá trị di sản.