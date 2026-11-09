Quốc Tử Giám 950 năm Minh Triết: Ấn tượng điểm nhấn hoạt cảnh 'Vinh quy bái tổ'

Chương trình "Quốc Tử Giám 950 năm Minh Triết" với chủ đề “Khai văn - Mở trí - Hội ngộ hiền tài” diễn ra tối 8/11, nối chuỗi hoạt động mở đầu cho kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám (1076 - 2026). Qua ngôn ngữ âm nhạc, múa và các hoạt cảnh sân khấu, những giá trị của tri thức, văn hóa và minh triết cha ông được tái hiện, kết nối với khát vọng học tập, sáng tạo và cống hiến của các thế hệ hôm nay.

3 chương “Khởi nguồn đạo học”, “Hiền tài đất Việt” và “Sao Khuê minh triết” đưa khán giả xuôi dòng lịch sử. Chương I đưa khán giả trở về với những giá trị nền tảng của quê hương, đất nước và văn hóa dân tộc, chương II tập trung tôn vinh con người, tri thức và truyền thống trọng dụng nhân tài, chương III nêu cao tinh thần tri thức và những giá trị nhân văn được mở rộng thành khát vọng sống đẹp, cống hiến và dựng xây đất nước.

Những ca khúc nổi tiếng như Hà Nội linh thiêng và hào hoa, Hồn thiêng sông núi, Đất nước lời ru, Thiên thai, Để gió cuốn đi, Việt Nam trong tôi là... được vang lên tại Hồ Văn. Chương trình sử dụng một sân khấu mở, đảm bảo bất cứ ai cũng có thể đến theo dõi, tạo nên sự gần gũi, đồng thời giúp không gian di sản trở thành một phần của trải nghiệm nghệ thuật.

Điểm nhấn của chương là hoạt cảnh "Vinh quy bái tổ", tái hiện hình ảnh người học trò sau hành trình đèn sách trở về quê hương gợi nhắc truyền thống hiếu học, tinh thần khổ học thành tài và đạo lý uống nước nhớ nguồn.

Tham gia biểu diễn trong chương trình có sự tham gia của NSƯT Lan Anh, ca sĩ Yến Lê, Thăng Long, Thanh Thuỵ, tốp ca thiếu niên, nhóm thiếu nhi và nhóm múa. Sự hội tụ của nhiều thế hệ nghệ sĩ trên sân khấu góp phần truyền tải tinh thần tiếp nối, khát vọng vươn lên và niềm tin vào tương lai.

950 năm không chỉ là chiều dài lịch sử mà còn là hành trình bồi đắp tri thức, hun đúc nhân cách và trao truyền những giá trị tốt đẹp qua nhiều thế hệ. Qua chương trình nghệ thuật "Quốc Tử Giám 950 năm Minh Triết", mạch nguồn đạo học Thăng Long một lần nữa được khơi dậy, nhắc nhớ về trách nhiệm gìn giữ và tiếp nối di sản của cha ông.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám với nhiều sự kiện vẫn đang và sắp diễn ra, kéo dài đến ngày 15/11 như triển lãm ảnh, hội thảo, trải nghiệm Passport "Hành trình Quốc học - Dấu ấn tri thức... Đặc biệt, lễ kỷ niệm cấp quốc gia "950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam" dự kiến sẽ tạo nên nhiều khoảnh khắc ấn tượng với phần trình diễn công phu từ dàn nghệ sĩ kết hợp show thực cảnh, 3D Mapping.