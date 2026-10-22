Quốc Trường và Văn Mai Hương đến Trường Sa, một mỹ nam khóc sụt sùi ở lại

Tập 11 Sao nhập ngũ 2026 - Tổ quốc nơi đầu sóng, sau 5 ngày huấn luyện tại Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 101, 8 nghệ sĩ gồm Phan Mạnh Quỳnh, Văn Mai Hương, Quốc Trường, Thúy Ngân, Châu Bùi, Erik, Minh Trang và Tuấn Dương hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng trên đất liền.

Trước khi lên đường đến Trường Sa, các nghệ sĩ dành thời gian nhìn lại hành trình đã qua. Châu Bùi nói những trải nghiệm tại đơn vị là điều cô chưa từng nghĩ có cơ hội trải qua. Cảm xúc dâng trào khiến cô, Minh Trang, Văn Mai Hương và Erik rơi nước mắt.

Các nghệ sĩ lặng người khi biết Tuấn Dương không thể ra Trường Sa

Sự trưởng thành của 8 nghệ sĩ được Đại đội trưởng, Phó Lữ đoàn trưởng và các chiến sĩ tại Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 101 ghi nhận, biểu dương. Dù vậy, Trung đội trưởng nhấn mạnh đây chỉ là chặng đầu tiên, hành trình thực sự nơi “đầu sóng” vẫn đang chờ phía trước.

Kết thúc nội dung huấn luyện, 8 nghệ sĩ được kiểm tra sức khỏe trước khi đến quần đảo Trường Sa. Đáng tiếc, Tuấn Dương không đảm bảo điều kiện sức khỏe, phải ở lại đất liền.

Erik bật khóc lúc chia tay đồng nghiệp.

Trước thái độ ngỡ ngàng của các nghệ sĩ, Đại đội trưởng giải thích rằng trong điều kiện di chuyển nhiều ngày trên biển, thời tiết có thể diễn biến bất thường và khả năng hỗ trợ y tế còn hạn chế, việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ có thể ảnh hưởng đến an toàn của Tuấn Dương cũng như cả đoàn.

Tuấn Dương lặng lẽ nhìn 7 nghệ sĩ lên tàu ra Trường Sa

Các đồng nghiệp buồn, sốc khi phải chia tay Tuấn Dương. "Em rất thương Dương. Sức khỏe của bạn không tốt nhưng bạn vẫn cố gắng đến cùng, cho đến khi bạn mệt phải để người ta phải khiêng lên cáng đưa đi", diễn viên Minh Trang nghẹn ngào.

Sau khi nhận giấy chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện, 7 nghệ sĩ chia tay đồng đội, chính thức lên tàu đến Trường Sa.

Ảnh, clip: NSX