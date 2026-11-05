Quốc Trường tuyên bố kết hôn ở tuổi 40

Mới đây, tại buổi ra mắt phim điện ảnh Bò Sữa Bay, Quốc Trường nhận được sự quan tâm khi chia sẻ về cuộc sống tình cảm hiện tại. Nhắc đến những lần bị đồn đoán chuyện hẹn hò với các đồng nghiệp nữ, nam diễn viên thẳng thắn: "Suốt ngày bị đồn với người này người kia nhưng Trường không sợ bị thiệt thòi, Trường chỉ sợ những người bị đồn cùng Trường thiệt thòi". Phát ngôn cho thấy sự quan tâm của anh dành cho những người vô tình bị cuốn vào các câu chuyện đời tư chưa được xác thực.

Cũng tại sự kiện, Quốc Trường tiết lộ hy vọng sẽ có gia đình khi bước sang tuổi 40. Ở tuổi 38, nam diễn viên không quá vội vàng trong chuyện tình cảm mà muốn dành thời gian cho công việc và những dự định cá nhân. Chia sẻ này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi trước đó, anh thường xuyên trở thành chủ đề bàn luận khi xuất hiện thân thiết bên các đồng nghiệp nữ. Dù vậy, Quốc Trường vẫn giữ thái độ khá thoải mái trước những lời đồn, đồng thời bày tỏ mong muốn những người liên quan không phải chịu ảnh hưởng tiêu cực.

Quốc Trường chia sẻ về chuyện tình cảm ở tuổi 38. Ảnh: FBNV

Quốc Trường tên đầy đủ là Nguyễn Quốc Trường, sinh năm 1988 tại Cần Thơ. Anh bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2009, xuất phát điểm là người mẫu trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Trong những năm đầu sự nghiệp, nam diễn viên liên tục góp mặt trong các dự án truyền hình nhưng chưa thực sự tạo được dấu ấn nổi bật. Dù từng đảm nhận nhiều vai chính, anh vẫn có khoảng thời gian chật vật tìm kiếm cơ hội và từng nghĩ đến chuyện từ bỏ nghề diễn.

Năm 2018, vai Hùng trong Gạo Nếp Gạo Tẻ giúp Quốc Trường được chú ý nhiều hơn. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn nhất phải kể đến nhân vật Vũ trong Về Nhà Đi Con (2019). Hình ảnh chàng trai đào hoa, giàu có nhưng có nhiều khuyết điểm trong tình yêu giúp nam diễn viên phủ sóng rộng rãi và trở thành gương mặt quen thuộc với đông đảo khán giả. Sau thành công này, anh tiếp tục thử sức với điện ảnh, từng bước mở rộng hình ảnh thay vì chỉ gắn liền với các bộ phim truyền hình.

Trên màn ảnh rộng, Quốc Trường cho thấy sự đa dạng khi liên tục đảm nhận những dạng nhân vật khác nhau. Trong Đôi Mắt Âm Dương (2020), anh đảm nhận vai nam chính bên cạnh Thu Trang. Đến Bẫy Ngọt Ngào (2022), nam diễn viên gây chú ý với vai Đăng Minh, người chồng có vẻ ngoài thành đạt nhưng mang tính cách độc đoán, vũ phu và có hành vi bạo hành vợ. Trong Kẻ Ẩn Danh (2023), anh tiếp tục thử sức với hình tượng ông trùm phản diện, đối đầu nhân vật do Kiều Minh Tuấn thể hiện. Ngoài ra, anh còn tham gia lồng tiếng cho phim Yêu Vì Tiền, Điên Vì Tình và góp mặt trong một số dự án khác như Nhà Có 5 Nàng Tiên, Út Lan: Oán Linh Giữ Của.

Năm 2026, Quốc Trường tiếp tục xuất hiện trong các dự án điện ảnh Một Thời Ta Đã Yêu và Ốc Mượn Hồn. Nếu ở Một Thời Ta Đã Yêu, anh hóa thân thành Toàn, một người đàn ông giàu có và si tình, thì Ốc Mượn Hồn lại đưa nam diễn viên vào câu chuyện tình cảm phức tạp, nhiều bí mật bên cạnh Hoa hậu Tiểu Vy. Những lựa chọn nhân vật khác biệt cho thấy nỗ lực làm mới bản thân của anh sau dấu ấn từ vai Vũ.

Nam diễn viên mong muốn lập gia đình khi bước sang tuổi 40. Ảnh: FBNV

Bên cạnh diễn xuất, Quốc Trường còn được biết đến với vai trò doanh nhân. Anh đồng sáng lập và phát triển thương hiệu mì cay Sasin, tạo dựng nguồn thu nhập riêng ngoài hoạt động nghệ thuật. Sau nhiều năm làm việc, nam diễn viên sở hữu căn biệt thự rộng khoảng 700 m2 tại Cần Thơ, món quà dành tặng bố mẹ sau quãng thời gian gia đình từng trải qua khó khăn kinh tế.

Từ một diễn viên nhiều năm chưa tìm được chỗ đứng đến gương mặt được săn đón trên màn ảnh và có sự nghiệp kinh doanh riêng, Quốc Trường đã trải qua hành trình không ít thử thách. Ở tuổi 38, anh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, tận hưởng cuộc sống độc thân và đặt mục tiêu xây dựng tổ ấm trong hai năm tới. Mong muốn lập gia đình ở tuổi 40 cũng phần nào hé lộ những dự định riêng của nam diễn viên sau nhiều năm tập trung cho sự nghiệp.