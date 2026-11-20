Tiếp nối hành trình tại Trường Sa, trong tập 15, 7 chiến sĩ mới tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ gắn với đặc thù công tác của người lính Hải quân. Bên cạnh các nội dung huấn luyện chuyên môn, các nghệ sĩ được chia thành hai tổ dân vận, trực tiếp gặp gỡ, thăm hỏi ngư dân và các hộ dân trên đảo. Những cuộc gặp gỡ mở ra nhiều câu chuyện về cuộc sống, sinh kế và tình cảm gắn bó giữa quân với dân nơi biển đảo.

Phan Mạnh Quỳnh, Quốc Trường “rối tung rối mù” với kỹ năng thông tin cờ tay

Giữa muôn trùng sóng gió, ngư dân luôn đối mặt với nhiều rủi ro bất ngờ. Vì vậy, khả năng phối hợp thông tin và ứng cứu kịp thời có ý nghĩa quan trọng để đảm bảo an toàn, tính mạng của người dân. Trong tập mới, 7 chiến sĩ mới được tham gia diễn tập cứu hộ, cứu nạn trên đảo.

Tình huống giả định đặt ra khi một tàu cá gặp nạn, các lực lượng cùng phối hợp đưa ngư dân vào đảo cấp cứu. Nhờ các kỹ năng sơ cấp cứu đã được học tại Lữ đoàn 101, các chiến sĩ Sao Nhập Ngũ đã phối hợp ăn ý thực hiện tốt nội dung diễn tập.

Bên cạnh đó, các chiến sĩ còn được tham gia huấn luyện kỹ năng thông tin cờ tay - một trong những phương thức liên lạc dự phòng quan trọng trong những tình huống thiết bị điện tử không thể hoạt động hoặc gặp sự cố.

Dù hào hứng khi lần đầu tiếp cận kỹ năng đặc thù của người lính biển, các nghệ sĩ nhanh chóng nhận ra việc ghi nhớ và truyền đạt chính xác từng tín hiệu không hề đơn giản. Phan Mạnh Quỳnh thừa nhận những ký hiệu khiến anh và Quốc Trường không ít lần “rối tung rối mù”.

Để kiểm tra khả năng ghi nhớ và phối hợp, các chiến sĩ được chia thành hai đội nam, nữ tham gia trò chơi truyền tin bằng cờ tay. Những tình huống giải mã tín hiệu vừa tạo không khí sôi nổi, vừa giúp dàn nghệ sĩ hiểu thêm về yêu cầu chính xác, khẩn trương trong công tác thông tin liên lạc trên biển.

Sau các nội dung huấn luyện, 7 chiến sĩ mới tiếp tục tham gia hoạt động dân vận cùng cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Các chiến sĩ được phân công làm 2 tổ dân vận, thực hiện hai nhiệm vụ song song tại 2 địa điểm: âu tàu Trường Sa và nơi ở của người dân.

Tại khu vực âu tàu Trường Sa, tổ dân vận gồm Thúy Ngân, Quốc Trường và Phan Mạnh Quỳnh đến thăm hỏi, tuyên truyền pháp luật về biển đảo, trao tặng áo phao, cờ Tổ quốc và động viên bà con ngư dân đang neo đậu tại đây.

Thông qua hoạt động, các nghệ sĩ được tìm hiểu về những chính sách Hải quân Việt Nam hỗ trợ dành cho ngư dân: từ cung cấp nước ngọt, sửa chữa tàu thuyền, chăm sóc y tế, cung ứng nhu yếu phẩm đến công tác cứu hộ, cứu nạn. Những hỗ trợ thiết thực này góp phần giúp bà con yên tâm vươn khơi, bám biển.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ là khi 3 nghệ sĩ cùng ngư dân thay những lá cờ Tổ quốc đã sờn cũ trên tàu cá. “Mỗi tàu cá của ngư dân là mỗi cột mốc sống khẳng định chủ quyền ở trên biển.” - đồng chí chỉ huy nhấn mạnh.

Giữa điều kiện sóng gió khắc nghiệt, những lá cờ có thể nhanh chóng bạc màu, rách cũ, nhưng vẫn luôn được ngư dân trân trọng và thay mới để tiếp tục tung bay trên hành trình bám biển.

Phan Mạnh Quỳnh bày tỏ sự xúc động khi tìm hiểu về những chính sách hỗ trợ dành cho ngư dân: “Những chính sách hỗ trợ dành cho ngư dân không chỉ giúp bà con yên tâm lao động sản xuất mà còn mang đến cảm giác được chở che, được đồng hành giữa biển khơi. Điều đó khiến tôi cảm nhận rõ hơn sự gắn kết giữa quân với dân và ý nghĩa của việc bám biển, giữ biển”.

Không chỉ nhiệt tình phối hợp thực hiện nhiệm vụ, bà con ngư dân còn đón tiếp các nghệ sĩ bằng sự chân thành, hào sảng. Đoàn được mời thưởng thức đặc sản biển khơi, cùng giao lưu văn nghệ ngay trên tàu cá. Những lời ca, tiếng hát và câu chuyện đời thường tạo nên không khí gần gũi, giúp các nghệ sĩ cảm nhận rõ hơn tinh thần lạc quan, yêu đời của những người ngày đêm bám biển.

Quốc Trường thích thú trước sự hiếu khách của bà con: “Tôi không ngờ ngư dân lại dễ thương đến vậy. Ai cũng hồn nhiên, lạc quan, yêu đời và rất tốt bụng. Hát cũng vui mà xin gì cũng cho. Xin cá cho cá, xin mực cho mực, thậm chí tôi xin ăn thử nồi cơm đang nấu, mọi người cũng vui vẻ mang ra cho ăn”.

Trong khi tổ dân vận thứ nhất đến thăm các tàu cá, Erik, Văn Mai Hương, Châu Bùi và Minh Trang tham gia tổ dân vận số 2, đến thăm hỏi các hộ dân và giao lưu với trẻ em trên đảo.

Tại đây, các nghệ sĩ cùng các em tham gia những hoạt động vui chơi, ca hát và vẽ tranh. Văn Mai Hương, Minh Trang cùng các bé sáng tạo những bức tranh theo sở thích. Trong khi đó, Erik và Châu Bùi lại được chính các bạn nhỏ dạy hát ca khúc “Chú bộ đội Hải quân”. Sự hồn nhiên, tự tin và đáng yêu của các bạn nhỏ đã nhanh chóng xóa nhòa khoảng cách, mang đến cho các nghệ sĩ những khoảnh khắc gần gũi, ấm áp.

Qua quá trình trò chuyện và vui chơi cùng các em nhỏ, Erik và Châu Bùi cảm nhận rõ sự mộc mạc, giản dị trong đời sống nơi đảo xa. Ít tiếp xúc với điện thoại hay internet, các em chủ yếu dành thời gian cùng học tập, vui chơi với bạn bè. Những bài hát các em yêu thích cũng mang nét hồn nhiên, trong sáng đúng với lứa tuổi.

Đặc biệt, Văn Mai Hương bất ngờ trổ tài hội họa khi vẽ tặng các em nhỏ một bức tranh về bình minh trên biển với hình ảnh một con tàu mang lá cờ Tổ quốc đang mạnh mẽ vươn khơi.

Buổi giao lưu khép lại bằng những tiết mục văn nghệ có sự tham gia của nghệ sĩ, trẻ em và cán bộ, chiến sĩ. Với Châu Bùi, những cuộc trò chuyện về ước mơ của các em gợi nhớ đến chính tuổi thơ của mình. Còn Erik thêm yêu mến con người nơi đảo xa bởi sự hồn nhiên, lạc quan của những em nhỏ.

Khép lại một ngày trải nghiệm, các nghệ sĩ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ vào bếp chuẩn bị bữa ăn cho các chiến sĩ tại đảo. Cùng với sự hướng dẫn của đồng chí “anh nuôi”, 7 chiến sĩ mới đều hào hứng tham gia và hỗ trợ lẫn nhau các công việc từ sơ chế nguyên liệu đến chế biến các món ăn.

Mặc dù chỉ là một hoạt động tuy đơn giản nhưng đã giúp các nghệ sĩ cơ hội trải nghiệm và cảm nhận rõ hơn nhịp sống thường ngày của người lính Trường Sa.

Tập 15 Sao Nhập Ngũ 2026 đã mở ra thêm nhiều góc nhìn về cuộc sống nơi đảo xa. Qua từng cuộc gặp gỡ và trải nghiệm, dàn nghệ sĩ không chỉ hiểu hơn về nhiệm vụ của người lính Hải quân mà còn cảm nhận sâu sắc tình cảm chân thành, sự lạc quan và tinh thần gắn bó của quân dân nơi đầu sóng.