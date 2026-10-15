Quốc Trường phản hồi về dự án phim hành động Tết 2028

Mới đây, diễn viên Quốc Trường thu hút sự quan tâm khi chia sẻ lại bài viết tuyển diễn viên cho dự án điện ảnh Nữ Binh của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ. Đáng chú ý, nam diễn viên còn hài hước đặt câu hỏi liệu bản thân có thể hóa trang thành nữ để tham gia casting hay không.

Cụ thể, Quốc Trường viết: "Không biết mình giả nữ đi casting được không? Nghe nói phim này đầu tư rất lớn. Giành cho các bạn quan tâm và muốn tham gia nhé!". Chia sẻ của nam diễn viên nhanh chóng tạo nên màn tương tác sôi nổi trên mạng xã hội.

Phim điện ảnh ra mắt dịp Tế 2028 bước vào giai đoạn casting.

Nhiều khán giả hưởng ứng ý tưởng của Quốc Trường, thậm chí gợi ý anh có thể đảm nhận những vai phụ nữ trong phim, từ người yêu của nữ binh đến nhân vật đối đầu với nữ chính. Một số ý kiến còn hài hước cho rằng nếu nam diễn viên hóa trang đủ thuyết phục để không bị nhận ra, anh hoàn toàn có thể thử sức với hình tượng nữ tướng. Bên cạnh đó, Thúy Ngân cũng được một số khán giả nhắc tên như gương mặt phù hợp với hình tượng nữ binh.

Những bình luận mang tính vui vẻ cho thấy sự tò mò của khán giả đối với dự án ngay từ giai đoạn tuyển chọn diễn viên. Tuy nhiên, bài đăng của Quốc Trường hiện chưa đồng nghĩa với việc anh xác nhận tham gia phim hay đăng ký casting.

Nữ Binh lấy bối cảnh Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, xoay quanh một đội quân bí mật gồm những người phụ nữ được vua Thành Thái tuyển chọn và huấn luyện để chống Pháp. Với chất liệu lịch sử kết hợp hành động, dự án hướng đến câu chuyện về những nữ chiến binh trong bối cảnh đất nước trải qua nhiều biến động.

Đáng chú ý, bộ phim được đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cầm trịch. Anh là gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt, từng thực hiện Chờ em đến ngày mai (2016), tác phẩm có sự tham gia của Trấn Thành, An Nguy và Will. Đạo diễn cũng được biết đến qua những dự án khai thác câu chuyện tình cảm và tâm lý nhân vật, với cách tiếp cận giàu cảm xúc.

Diễn viên Quốc Trường. Ảnh: FBNV

Việc lựa chọn đề tài lịch sử kết hợp hành động cho Nữ Binh mở ra hướng khai thác khác biệt trong sự nghiệp của đạo diễn. Bên cạnh nội dung, quá trình tuyển chọn diễn viên nữ cũng nhận được sự quan tâm khi bộ phim cần những gương mặt phù hợp với hình tượng chiến binh, có khả năng thể hiện các phân đoạn hành động.

Quốc Trường sinh năm 1988, được đông đảo khán giả biết đến qua các bộ phim như Gạo nếp gạo tẻ, Về nhà đi con và Đôi mắt âm dương. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên thường xuyên thu hút sự chú ý bởi những chia sẻ hài hước trên mạng xã hội. Trong khi thông tin về dàn diễn viên chính thức của Nữ Binh vẫn được khán giả chờ đợi, màn tương tác dí dỏm của Quốc Trường góp phần khiến dự án sớm nhận được sự chú ý trước thềm đường đua phim Tết 2028.