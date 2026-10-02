Quốc Trường, Minh Trang 'lộ' thiếu sót

Lần đầu tiên tại Sao Nhập Ngũ, các nghệ sĩ trải nghiệm được tham gia huấn luyện đổ bộ đường không với trực thăng. Bên cạnh đó, màn kiểm tra nội vụ vệ sinh sáng bất ngờ với quá nhiều “lỗi” khiến Quốc Trường, Minh Trang, Thúy Ngân ngậm ngùi nhận điểm thấp.

Nội dung gác đêm trong tập 7 vẫn tiếp nối sang tập 8, tuy nhiên các tình huống giả định được ekip cài cắm phức tạp hơn, nguy hiểm hơn đòi hỏi tổ đội gác (Phan Mạnh Quỳnh, Tuấn Dương, Thúy Ngân và Châu Bùi) phải thực sự bình tĩnh xử lý. Buổi sáng hôm sau, cả trung đội kiểm tra nội vụ vệ sinh sáng theo đúng quy định. Tuy nhiên, do quá bất ngờ khiến các chiến sĩ liên tục mắc lỗi và bị nhắc nhở. Bất ngờ chưa dừng lại khi 8 nghệ sĩ được đưa quay trở lại địa điểm nhận quân đầu tiên và được tham gia vào một nội dung chưa từng có tại Sao Nhập Ngũ các mùa trước đây: Huấn luyện đổ bộ đường không.

Tại hai vị trí gác đêm, Phan Mạnh Quỳnh - Tuấn Dương và Châu Bùi - Thúy Ngân tiếp tục được đặt vào các tình huống khó từ đó bộc lộ được kỹ năng xử lý tình huống của một chiến sĩ hải quân. Theo đó, Phan Mạnh Quỳnh và Tuấn Dương phải đối đầu với một đối tượng lạ mặt tự xưng là ngư dân mang theo thực phẩm đến cho đơn vị hậu cần; trong khi Thúy Ngân & Châu Bùi gặp phải 3 đồng đội mang theo phao muốn xuống hồ bơi giải nhiệt.

Ngay lập tức nhận thấy có vấn đề, Phan Mạnh Quỳnh và Tuấn Dương nghiêm túc yêu cầu đối tượng khả nghi rời đi, nhất quyết không cho vào đơn vị. Trước sự ngông cuồng, thách thức của đối tượng, tuy có hoang mang một chút, nhưng Phan Mạnh Quỳnh và Tuấn Dương đã dũng cảm dùng sức để ngăn cản đối phương. Kết quả, đối tượng đành phải rời đi.

Ở phía Thúy Ngân và Châu Bùi, cả hai lúng túng khi bị các chiến sĩ cũ liên tục bắt bài. Việc không ghi nhớ tên Lữ đoàn, tên trung đội khiến cả 2 sượng trân, không đủ lý để yêu cầu các chiến sĩ rời đi. Biết không thể dùng lý lẽ, Châu Bùi & Thúy Ngân chuyển sang khuyên bảo thân tình, lý giải vì sao không nên tắm đêm… Tuy nhiên, ngay khi cả 2 không đồng ý, 3 chiến sĩ đã thành công nhảy xuống hồ bơi, nhiệm vụ không hoàn thành.

Kết thúc ca gác, tuy còn một vài điểm xử lý chưa hợp lý, cả 4 chiến sĩ đều được chỉ huy động viên. Qua đây, các nghệ sĩ tiếp tục được tôi luyện bản lĩnh, đồng thời thấu hiểu được một phần nào nhiệm vụ của một người lính khi luôn phải sẵn sàng trước mọi tình huống hiểm nguy có thể ập đến.

Buổi sáng ngày thứ 4, Trung đội trưởng và Đại đội trưởng tiến hành kiểm tra, chấm điểm nội vụ vệ sinh. Không khí vừa nghiêm túc, vừa hài hước khiến khán giả cười khoái chí.

Ở trong phòng, các chiến sĩ tỏ ra khá tự tin khi đã biết gấp chăn vuông, sắp xếp đồ đạc gọn gàng. Thậm chí Quốc Trường còn tự tin tự chấm 9 điểm dù “từ trước đến giờ chưa từng gấp chăn”.

Thế nhưng, khi Đại đội trưởng và Trung đội trưởng yêu cầu các chiến sĩ lật chiếu kiểm tra thì ai nấy mặt hoang mang khi phát hiện… giường còn nhiều cát. Trung đội trưởng Hồ Hồng Quân hài hước nói với Minh Trang và Thúy Ngân: “Tôi nghĩ phản của đồng chí: “Tôi nghĩ cái phản của đồng chí mà lấy hết cát ra khả năng đủ xây nhà đấy.”

Phía phòng nam, Đại đội trưởng cũng chấn chỉnh Erik, Quốc Trường từng chi tiết nhỏ như dây ba lo cần buộc gọn gàng, mũ phải đặt để như nào cho hợp lý. Sự kỹ càng đến từng chi tiết nhỏ trong môi trường quân ngũ khiến các nghệ sĩ phải tán thưởng.

“Khi mà vào môi trường quân đội thì mình thấy là những gì mình tự hào của Quốc Trường ngày trước thì vào đây nó đã bị dập tắt hết tất cả.” - Quốc Trường ngậm ngùi chia sẻ sau khi nhận được điểm 3/10 ở phần thi gấp chăn vuông. Phan Mạnh Quỳnh và Erik cũng chỉ nhận điểm dưới trung bình (4 và 5 điểm). Riêng Tuấn Dương có kinh nghiệm hơn đã giành được 7 điểm.

Phần kiểm tra lễ tiết tác phong cũng xuất hiện nhiều tình huống hài hước. Với tiêu chí “Tất cả mọi thứ đều dùng chung, ngoài những thứ không thể dùng chung”, các chiến sĩ cả nam lẫn nữ đã chia sẻ cho nhau từ kem đánh răng, dầu gội đầu, kem chống nắng và cả giấy vệ sinh.

Trung đội trưởng bất ngờ đặt câu hỏi: “Nếu cả 3 - 4 đồng chí cùng đi thì phải làm như thế nào?”. Cố nhịn cười, Minh Trang hồn nhiên đáp“Chúng tôi sẽ luồn tay qua cửa cho nhau”.

Tinh thần “dùng chung” tiếp tục được Văn Mai Hương áp dụng với kem đánh răng khi nữ ca sĩ cho biết đang dùng chung với Châu Bùi. Nữ ca sĩ cho biết cô sẽ đành không mở miệng nói chuyện với ai khác nếu phải tách nhau ra.

Trung đội trưởng nghiêm túc nhắc nhở, mỗi chiến sĩ phải tự chủ động chuẩn bị vật dụng cá nhân riêng để đảm bảo sức khỏe cho chính mình, phòng trong trường hợp cơ động huấn luyện/chiến đấu.

Trong tập 8, các chiến sĩ mới lần đầu thực hành lên xuống trực thăng trong bài huấn luyện đổ bộ đường không, đánh dấu một nội dung đặc biệt chỉ xuất hiện tại Sao Nhập Ngũ.

Trước hết, các chiến sĩ mới được làm quen với trực thăng EC225, dòng trực thăng vận tải được sử dụng cho các nhiệm vụ như tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và vận tải đường không. Với khả năng hoạt động xa và tải trọng lớn, loại trực thăng này góp phần tăng cường khả năng cơ động của lực lượng Hải quân từ đất liền đến những vùng biển, đảo xa.

Trong buổi huấn luyện, các chiến sĩ được hướng dẫn cụ thể từng động tác khi tiếp cận, lên và xuống máy bay. Từ tư thế chạy khom khi tiếp cận, cách đặt chân lên bậc thang đến thao tác dùng tay và chân để rời khỏi trực thăng, mỗi động tác đều cần được thực hiện đúng kỹ thuật.

Do chưa từng trải qua nội dung này, một số chiến sĩ còn lóng ngóng. Phan Mạnh Quỳnh, Thúy Ngân, Minh Trang bị cộc đầu khi lên máy bay. Tuy vậy, tất cả vẫn nghiêm túc tiếp thu và thực hiện lại theo hướng dẫn.