Quốc Trường lộ làn da 'gây sốc', vì sao nên nông nỗi?

Làn da mụn, đen sạm của Quốc Trường sau khi nhập ngũ gây chú ý.

Trong chương trình Sao nhập ngũ, Quốc Trường phải trải qua nhiều ngày huấn luyện dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Cam Ranh. Không còn ánh đèn trường quay hay lớp trang điểm quen thuộc, diện mạo của nam diễn viên có sự thay đổi rõ rệt, đặc biệt là làn da.

Những hình ảnh mặt mộc của nam diễn viên thời gian gần đây gây chú ý.

Những hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Nhiều người thích thú trước sự khác biệt của Quốc Trường khi từ hình tượng “tổng tài” quen thuộc trở thành một người lính phong trần, dạn dày sau những ngày tập luyện ngoài trời.

Hình ảnh "tổng tài" thường thấy của nam diễn viên

Bên cạnh những lời trêu đùa vui vẻ, hình ảnh làn da thay đổi sau thời gian dài tiếp xúc với nắng cũng khiến nhiều người quan tâm đến tác động của ánh nắng mặt trời đối với da.

Vì sao da dễ sạm khi tiếp xúc với nắng nhiều?

Da sạm đi khi tiếp xúc với nắng nhiều. Ảnh minh họa

Khi tiếp xúc với tia cực tím (UV), làn da sẽ kích hoạt cơ chế bảo vệ tự nhiên bằng cách tăng sản xuất melanin. Đây là sắc tố tạo màu cho da và có khả năng giúp hấp thụ một phần bức xạ UV.

Khi phải ở ngoài trời trong thời gian dài, lượng melanin tăng lên có thể khiến da trở nên sẫm màu hơn. Đây là một trong những nguyên nhân phổ biến khiến làn da bị rám nắng hoặc sạm đi sau những ngày thường xuyên hoạt động ngoài trời.

Tuy nhiên, việc da chuyển màu không có nghĩa là làn da đã “thích nghi” hoàn toàn với ánh nắng. Tiếp xúc với tia UV kéo dài vẫn có thể gây tổn thương cho tế bào da.

Nắng có thể khiến mụn và vết thâm trở nên rõ hơn

Nắng khiến mụn và vết thương rõ hơn. Ảnh minh họa

Nắng gắt không phải nguyên nhân duy nhất gây mụn, nhưng việc hoạt động ngoài trời nhiều giờ có thể tạo ra nhiều yếu tố khiến làn da dễ gặp vấn đề hơn.

Nhiệt độ cao khiến cơ thể đổ nhiều mồ hôi. Khi mồ hôi kết hợp với dầu thừa, bụi bẩn hoặc các sản phẩm trên da, lỗ chân lông có thể bị bít tắc, từ đó tạo điều kiện cho mụn xuất hiện hoặc trở nên khó kiểm soát hơn.

Ngoài ra, tia UV có thể kích thích quá trình hình thành sắc tố. Vì vậy, những vùng da đang có tổn thương sau mụn có thể dễ để lại hoặc trở nên sẫm màu hơn nếu không được bảo vệ đúng cách.

Đây cũng là lý do sau một thời gian hoạt động dưới trời nắng, một số người có thể nhận thấy da không chỉ sạm hơn mà các vết thâm cũ cũng nổi bật hơn.

Không chỉ gây sạm, tia UV còn ảnh hưởng lâu dài đến làn da

Tia UV gây ảnh hưởng lâu dài đến làn da. Ảnh minh họa

Một trong những điều cần lưu ý là tác động của ánh nắng không chỉ dừng lại ở việc khiến da đen hoặc sạm màu tạm thời.

Tia UV có thể góp phần gây tổn thương collagen và elastin trong da, từ đó thúc đẩy quá trình lão hóa da. Việc tiếp xúc với tia UV trong thời gian dài cũng làm tăng nguy cơ xuất hiện nếp nhăn, đốm sắc tố và các tổn thương da khác.

Vì vậy, ngay cả khi không có biểu hiện cháy nắng rõ rệt, việc thường xuyên tiếp xúc với nắng mạnh vẫn cần được chú ý.

Làm gì để bảo vệ da khi phải hoạt động ngoài trời?

Trong những trường hợp phải ở ngoài trời lâu, việc che chắn là một trong những biện pháp đơn giản để giảm tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Có thể sử dụng quần áo dài tay, mũ rộng vành hoặc các vật dụng phù hợp với điều kiện hoạt động.

Kem chống nắng cũng có thể được sử dụng ở những vùng da không được che phủ. Nên lựa chọn sản phẩm có khả năng chống tia UVA và UVB, đồng thời thoa lại theo hướng dẫn của sản phẩm, đặc biệt khi đổ nhiều mồ hôi hoặc hoạt động ngoài trời trong thời gian dài.

Sau khi trở về, việc làm sạch da nhẹ nhàng, tắm rửa và dưỡng ẩm phù hợp cũng giúp duy trì hàng rào bảo vệ da.

Hình ảnh Quốc Trường với làn da sạm màu và những dấu vết thâm mụn sau chuỗi ngày huấn luyện phần nào cho thấy sự khác biệt giữa làn da được chăm sóc trong môi trường trường quay và khi phải thường xuyên hoạt động ngoài trời. Dù sự thay đổi này khiến khán giả thích thú, đây cũng là lời nhắc để mọi người chú ý hơn đến việc bảo vệ làn da trước ánh nắng, nhất là khi phải làm việc hoặc vận động dưới trời nắng trong thời gian dài.