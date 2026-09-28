Quốc Trường công khai tình cảm với Ngọc Trinh?

Mới đây, trong một phiên livestream có sự tham gia của Quốc Trường và Ngọc Trinh, nam diễn viên bất ngờ xuất hiện với một bó hoa lớn để chúc mừng sinh nhật người đẹp. Trên bó hoa còn có dòng chữ “Happy birthday, người xinh đẹp nhất của anh”, khiến khoảnh khắc nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận.

Đáng chú ý, khi Quốc Trường trao hoa cho Ngọc Trinh, Trương Quỳnh Anh và những người có mặt liên tục hô lớn: “Cưới luôn đi, hôn đi”. Trương Quỳnh Anh thậm chí còn nhiệt tình “đẩy thuyền”, tạo nên không khí vui vẻ trong buổi livestream.

Quốc Trường tặng hoa cho Ngọc Trinh.

Trương Quỳnh Anh liên tục hô lớn: “hôn đi”.

Sự xuất hiện của Quốc Trường với bó hoa cùng lời chúc đặc biệt khiến nhiều khán giả đặt câu hỏi liệu mối quan hệ giữa anh và Ngọc Trinh có bước sang một trạng thái mới. Tuy nhiên, những màn trêu chọc từ bạn bè hay cử chỉ thân mật trước ống kính chưa thể được xem là xác nhận chuyện tình cảm. Đến hiện tại, cả Quốc Trường và Ngọc Trinh chưa công khai thừa nhận mối quan hệ.

Thực tế, đây không phải lần đầu Quốc Trường và Ngọc Trinh khiến mạng xã hội chú ý vì xuất hiện cùng nhau. Từ đầu năm 2026, hai người liên tục góp mặt trong các phiên livestream, video quảng bá và những khoảnh khắc đời thường. Sự ăn ý trước máy quay khiến cả hai nhiều lần được khán giả ghép đôi, thậm chí từng xuất hiện trong những hình ảnh mang màu sắc cô dâu, chú rể.

Quốc Trường và Ngọc Trinh trong hình ảnh cô dâu, chú rể.

Trước đó, vào tháng 2/2026, Quốc Trường từng lên tiếng trước những đồn đoán hẹn hò với Ngọc Trinh. Nam diễn viên đăng ảnh cùng người đẹp và chú thích “Chốt đơn, khách hàng và cả nhà đều vui”, qua đó cho biết hai người đang hợp tác trong một dự án thay vì xác nhận chuyện yêu đương.

Nếu xét riêng sự nghiệp điện ảnh, Quốc Trường có hành trình dài hơn và sở hữu nhiều vai diễn được biết đến rộng rãi. Anh từng gây chú ý với Đôi Mắt Âm Dương, Bẫy Ngọt Ngào, Kẻ Ẩn Danh và tiếp tục góp mặt trong hai dự án điện ảnh năm 2026 là Một Thời Ta Đã Yêu và Ốc Mượn Hồn.

Trong đó, Một Thời Ta Đã Yêu ra mắt ngày 15/5/2026, với Quốc Trường đảm nhận vai Toàn. Phim khép lại hành trình phòng vé với doanh thu khoảng 2,03 tỷ đồng, theo dữ liệu Box Office Vietnam.

Tiếp đó, Quốc Trường xuất hiện trong Ốc Mượn Hồn, kết hợp cùng Hoa hậu Tiểu Vy. Bộ phim chính thức rời rạp sau hơn một tháng với tổng doanh thu hơn 16 tỷ đồng.

Trong khi đó, Ngọc Trinh có hành trình điện ảnh ngắn hơn nhưng từng góp mặt trong nhiều tác phẩm được chú ý như Vòng Eo 56, Vu Quy Đại Náo, Chị Chị Em Em 2 và Chị Dâu. Năm 2026, cô trở lại màn ảnh rộng với vai chính trong Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ, thử sức ở dòng phim kinh dị - tâm linh.

Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ đánh dấu màn tái xuất của Ngọc Trinh sau Chị Dâu. Bộ phim khai thác câu chuyện xoay quanh một cơ sở thẩm mỹ bí ẩn, với Ngọc Trinh và Xuân Lan đảm nhận hai vai diễn trung tâm. Sau gần một tháng công chiếu, tác phẩm khép lại với doanh thu khoảng 12,6 tỷ đồng.

Điều đáng chú ý, Quốc Trường và Ngọc Trinh liên tục xuất hiện cạnh nhau trong đời sống công việc. Từ những lần livestream, quay nội dung quảng bá cho tới các khoảnh khắc đời thường, cả hai đều cho thấy sự thoải mái và ăn ý trước ống kính. Chính điều này khiến câu chuyện về mối quan hệ giữa Quốc Trường và Ngọc Trinh tiếp tục được khán giả quan tâm.

Với Quốc Trường, sau hai dự án điện ảnh trong năm 2026, hành trình màn ảnh rộng vẫn là một phần quan trọng trong sự nghiệp. Còn Ngọc Trinh cho thấy cô tiếp tục thử nghiệm những màu sắc mới sau khi trở lại với dòng phim kinh dị.

Khoảnh khắc Quốc Trường tặng hoa Ngọc Trinh, cùng màn “đẩy thuyền” của Trương Quỳnh Anh, có thể xem là một tương tác gây chú ý thay vì lời xác nhận về chuyện tình cảm. Còn việc Quốc Trường và Ngọc Trinh có thực sự tiến xa hơn mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp hay không vẫn là điều mà khán giả tiếp tục chờ câu trả lời từ chính người trong cuộc.