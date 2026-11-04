Quốc Trường bất ngờ lên tiếng về chuyện kết hôn với Ngọc Trinh

Tối 3/11, buổi công chiếu phim điện ảnh Bò Sữa Bay diễn ra tại TP.HCM, thu hút sự tham gia của nhiều nghệ sĩ và khách mời nổi tiếng như Kỳ Duyên, Thiên Ân, Pháp Kiều, Tóc Tiên... Đáng chú ý, sự xuất hiện của diễn viên Quốc Trường cũng thu hút sự quan tâm của truyền thông và khán giả.

Nam diễn viên vốn không thường xuyên góp mặt tại các sự kiện giải trí. Lần này, anh đến ủng hộ Tiểu Vy – bạn diễn từng hợp tác trong dự án Ốc Mượn Hồn, đồng thời cũng đảm nhận một vai diễn đáng chú ý trong bộ phim Bò Sữa Bay.

Tại sự kiện, Quốc Trường được hỏi về tin đồn tổ chức đám cưới với Ngọc Trinh đang lan truyền trên mạng xã hội. Trước những thông tin này, nam diễn viên nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Anh cho biết nhiều phóng viên đã liên hệ với quản lý để xác minh chuyện kết hôn sau khi các bài đăng gây xôn xao xuất hiện.

“Ông nào đăng ba cái tin chấn động quá làm cho biết bao nhiêu nhà báo nhắn tin hỏi quản lý luôn. Hỏi là Trường với bạn đó có đám cưới không này nọ đồ. Thì đâu có đâu. Tình cảm yêu quý thôi chứ đám cưới gì đâu. Đừng có đồn làm bậy bạ tội nghiệp người ta”, Quốc Trường chia sẻ.

Không chỉ bác bỏ tin đồn, nam diễn viên còn cho biết anh không quá bận tâm khi liên tục được ghép đôi với những mỹ nhân khác nhau. Tuy nhiên, điều khiến anh lo ngại là những đồng nghiệp bị đồn đoán tình cảm có thể gặp ảnh hưởng hoặc rơi vào tình huống khó xử trong các mối quan hệ riêng. Vì vậy, Quốc Trường không muốn những câu chuyện thiếu căn cứ gây hiểu lầm cho người khác.

Khi được hỏi liệu có lo ngại việc thường xuyên bị ghép đôi sẽ khiến mình “mất duyên” hay không, nam diễn viên hài hước trả lời: “Không. Anh đã mất rồi còn sợ gì nữa. Gần bốn chục tuổi rồi còn chưa có vợ là mất duyên rồi. Sợ gì nữa”.

Ở tuổi 38, Quốc Trường cũng thẳng thắn bày tỏ mong muốn sớm xây dựng tổ ấm riêng. Anh hy vọng có thể lập gia đình khi bước sang tuổi 40 và vui vẻ xin “vía” những người đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Chia sẻ này cho thấy nam diễn viên vẫn cởi mở với chuyện kết hôn, dù hiện tại chưa tìm được người phù hợp.

Thực tế, tin đồn đám cưới giữa Quốc Trường và Ngọc Trinh xuất phát từ những hình ảnh quảng bá hoạt động riêng của cả hai.

Việc thường xuyên kết hợp ăn ý, xuất hiện cùng nhau trong các video đời thường và có những tương tác thân thiết khiến nhiều khán giả chú ý. Thậm chí, từ khóa “Quốc Trường cầu hôn Ngọc Trinh” từng lọt top tìm kiếm, khiến người hâm mộ tích cực “đẩy thuyền” cho cặp đôi.

Quốc Trường sinh năm 1988, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt. Anh từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình như Gạo Nếp Gạo Tẻ, Về Nhà Đi Con, Đánh Cắp Giấc Mơ... Đặc biệt, vai Vũ trong Về Nhà Đi Con giúp tên tuổi nam diễn viên đến gần hơn với đông đảo khán giả.

Trên màn ảnh rộng, Quốc Trường cũng góp mặt trong nhiều dự án như Bẫy Ngọt Ngào, Kẻ Ẩn Danh, Chị Ngã Em Nâng và Ốc Mượn Hồn.