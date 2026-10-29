Quốc Thiên hé lộ màn kết hợp với Hoàng Dũng, Bùi Công Nam

Mới đây, Quốc Thiên xác nhận sự góp mặt của ca sĩ, nhạc sĩ Hoàng Dũng và Bùi Công Nam trong concert cá nhân diễn ra ngày 29/11 tại Hà Nội.

Đây là hai nghệ sĩ có khả năng sáng tác và phong cách âm nhạc riêng. Nếu Hoàng Dũng được biết đến với những ca khúc giàu tính tự sự, Bùi Công Nam tạo dấu ấn qua các sáng tác mang màu sắc gần gũi, kết hợp giữa giai điệu bắt tai và cách kể chuyện đời thường.

Hoàng Dũng, Bùi Công Nam sẽ có màn kết hợp đặc biệt với Quốc Thiên.

Chia sẻ về việc lựa chọn hai khách mời, Quốc Thiên cho biết anh chú trọng sự phù hợp về màu sắc âm nhạc thay vì chỉ dựa vào mối quan hệ cá nhân.

“Việc lựa chọn khách mời không nằm ở câu chuyện ai thân thiết hơn, mà là màu sắc âm nhạc của mỗi người đóng góp được gì cho câu chuyện Thiên muốn kể”, nam ca sĩ chia sẻ.

Theo Quốc Thiên, anh tìm thấy ở Hoàng Dũng và Bùi Công Nam sự đồng điệu trong tư duy làm nghề, cách kể chuyện bằng âm nhạc. Anh kỳ vọng sự kết hợp giữa ba nghệ sĩ sẽ tạo ra những màu sắc khác nhau cho đêm diễn.

Quốc Thiên sinh năm 1988 tại Đồng Nai, giành ngôi Quán quân Vietnam Idol năm 2008. Trong những năm đầu đi hát, nam ca sĩ từng trải qua giai đoạn loay hoay tìm dấu ấn riêng và phát triển tệp khán giả.

Ca sĩ Quốc Thiên.

Từ khoảng năm 2020, Quốc Thiên được chú ý trở lại qua những bản cover các ca khúc như Ngày mai người ta lấy chồng, Ai chung tình được mãi và Sợ yêu. Năm 2024, anh tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai giúp anh tiếp cận thêm khán giả trẻ, bên cạnh những người đã theo dõi giọng ca này từ nhiều năm trước.

Năm 2024, anh tổ chức hai đêm diễn Skynote- Thiên Thanh tại Hà Nội và Đà Lạt, thu hút tổng cộng hơn 8.000 khán giả. Năm 2025, chương trình Skynote-- The Reflection được tổ chức tại TP.HCM với quy mô khoảng 10.000 khán giả theo thông tin từ ê-kíp.

Với Skynote-- The Reflection 2 ở Hà Nội, Quốc Thiên tiếp tục khai thác câu chuyện nhìn lại hành trình gần hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, từ những trải nghiệm nghề nghiệp đến các giai đoạn thăng trầm và hoài nghi bản thân.