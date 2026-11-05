Quốc tế phản ứng sau bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ
Sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, nhiều lãnh đạo thế giới đã đưa ra phản ứng về cục diện chính trị mới tại Washington. Bên cạnh những kỳ vọng về khả năng cải thiện quan hệ với Mỹ, một số nước cũng mong muốn Quốc hội mới thúc đẩy hợp tác và tăng cường nỗ lực giải quyết các vấn đề quốc tế.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/quoc-te-phan-ung-sau-bau-cu-giua-nhiem-ky-tai-my-246261105131136568.htm