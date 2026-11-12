Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HGI) gọi vốn 127 tỷ đồng, tạm ứng cổ tức tiền mặt 7%

Chào bán cổ phiếu ưu đãi để tất toán công nợ

Chỉ ít ngày sau màn ra mắt chính thức trên thị trường chứng khoán UPCoM, Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai đã nhanh chóng triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án tăng vốn điều lệ. Theo tờ trình chi tiết, Hội đồng quản trị đề xuất phương án chào bán tối đa 12,7 triệu cổ phiếu phổ thông dành riêng cho cổ đông hiện hữu. Khối lượng phát hành này tương ứng với tỷ lệ 6,7805% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp. Tỷ lệ thực hiện quyền mua được ấn định cụ thể ở mức 1.873 chia 127, đồng nghĩa với việc nhà đầu tư sở hữu 1.873 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 127 cổ phiếu mới.

Mức giá chào bán cho đợt phát hành này được doanh nghiệp dự kiến ở mức 10.000 đồng/cổ phiếu. Đáng chú ý, mức giá phát hành này đang thấp hơn khoảng 85% so với thị giá thực tế trên sàn chứng khoán, khi cổ phiếu HGI đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/11/2026 ở mức 66.500 đồng/cổ phiếu. Với mức giá ưu đãi, công ty dự kiến sẽ thu về tối đa 127 tỷ đồng. Nếu đợt phát hành diễn ra thành công trọn vẹn, vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ chính thức tăng từ mức 1.873 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng.

Toàn bộ nguồn vốn 127 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành đã được ban lãnh đạo lên kế hoạch sử dụng chi tiết để thanh toán các khoản nợ vay hiện hữu. Cơ cấu phân bổ dòng tiền sẽ tập trung vào việc xử lý nợ tại các tổ chức tín dụng, tất toán nợ trái phiếu và giải quyết các khoản công nợ đối với những công ty có liên quan. Quá trình giải ngân nguồn vốn này dự kiến được thực hiện trong năm 2027. Theo lộ trình, đợt chào bán có thể được triển khai từ quý 4 năm 2026 sang năm 2027, ngay sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký chào bán từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Phương án này đang trong giai đoạn lấy ý kiến bằng văn bản với thời hạn gửi phiếu chậm nhất vào 17 giờ ngày 20/11/2026.

Triển khai tạm ứng cổ tức và dấu ấn trên sàn UPCoM

Cùng với kế hoạch huy động thêm vốn, Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai cũng chính thức thông báo việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền mặt. Tỷ lệ chi trả được thống nhất ở mức 7%, tương ứng với việc mỗi cổ phiếu sẽ nhận được 700 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền được xác định là ngày 17/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng rơi vào 18/11/2026. Theo kế hoạch, thời gian thanh toán dòng tiền cổ tức này sẽ bắt đầu từ ngày 4/12/2026.

Với quy mô 187,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, ước tính doanh nghiệp sẽ phải trích xuất khoảng 131,1 tỷ đồng để hoàn tất đợt tạm ứng này. Nguồn vốn chi trả được lấy trực tiếp từ phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, căn cứ trên số liệu của báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2026 đã qua soát xét. Khoản tạm ứng này là bước khởi đầu cho kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 với tổng tỷ lệ cổ tức tiền mặt lên tới 50%, tương đương 5.000 đồng/cổ phiếu, đúng như cam kết đã được ban lãnh đạo chia sẻ với nhà đầu tư tại chuỗi sự kiện IPO Roadshow hồi tháng 8.

Các diễn biến tài chính này diễn ra ngay sau khi doanh nghiệp ghi dấu ấn quan trọng trên thị trường chứng khoán. Trước đó, vào ngày 9/11/2026, Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai đã chính thức đưa 187,3 triệu cổ phiếu vào giao dịch trên hệ thống UPCoM. Với mức giá tham chiếu trong phiên chào sàn đạt 60.600 đồng/cổ phiếu, giá trị vốn hóa thị trường khởi điểm của doanh nghiệp đã được định giá ở mức khoảng 11.350 tỷ đồng, khẳng định quy mô đáng kể của doanh nghiệp trên sàn giao dịch chứng khoán.