Quốc tế hóa giáo dục đại học gắn với chất lượng và hiệu quả hợp tác

Quang cảnh diễn đàn. (Ảnh: NEU)

Diễn đàn tập trung trao đổi các giải pháp nâng cao chất lượng hợp tác đào tạo quốc tế, thúc đẩy đổi mới quản trị đại học và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc.

Đây là hoạt động thuộc Mạng lưới EmpowerTNE Vương quốc Anh-Việt Nam, với sự đồng hành, hỗ trợ của Hội đồng Anh, thu hút đại diện hơn 50 trường đại học Việt Nam tham dự trực tiếp, hơn 60 trường đại học quốc tế tham gia trực tuyến cùng đại diện các doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông James Shipton, Giám đốc Hội đồng Anh tại Việt Nam cho rằng, giáo dục xuyên quốc gia không chỉ đơn thuần là hoạt động cung cấp các chương trình đào tạo qua biên giới, mà còn mở ra cơ hội học tập, phát triển kỹ năng và năng lực nghề nghiệp cho sinh viên, đồng thời tăng cường kết nối giữa các cơ sở giáo dục, người học và doanh nghiệp.

Ông James Shipton, Giám đốc Hội đồng Anh tại Việt Nam phát biểu khai mạc. (Ảnh: NEU)

Theo ông James Shipton, điều đáng ghi nhận là mạng lưới đang từng bước trở thành nền tảng hợp tác thực chất, thúc đẩy đồng sáng tạo và hành động chung giữa các cơ sở giáo dục đại học hai nước. Hội đồng Anh cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ mạng lưới phát triển lâu dài, góp phần thúc đẩy quốc tế hóa giáo dục đại học tại Việt Nam.

Đề cập định hướng hợp tác thời gian tới, Giám đốc Hội đồng Anh tại Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu gắn kết giáo dục xuyên quốc gia với chiến lược phát triển của các cơ sở giáo dục và ưu tiên quốc gia; củng cố quan hệ đối tác, nâng cao năng lực thể chế; đồng thời bảo đảm hoạt động đào tạo gắn với khả năng có việc làm của sinh viên và nhu cầu của doanh nghiệp.

Tại diễn đàn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, Cục trưởng Hợp tác quốc tế (Bộ Giáo dục và Đào tạo) nhấn mạnh, quốc tế hóa giáo dục đại học tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của Việt Nam trong chiến lược nâng cao chất lượng học thuật, thúc đẩy hội nhập quốc tế và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ nền kinh tế tri thức.

Trong nỗ lực này, giáo dục xuyên quốc gia (Transnational Education - TNE) không chỉ là cầu nối đưa các tiêu chuẩn quốc tế, chương trình đào tạo hiện đại và cơ hội học tập toàn cầu đến với sinh viên Việt Nam, mà còn là động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại các cơ sở giáo dục đại học, nâng cao năng lực quản trị và chuyển giao tri thức trong toàn hệ thống.

Đánh giá cao các sáng kiến hợp tác như Mạng lưới EmpowerTNE Vương quốc Anh-Việt Nam, Cục trưởng Hợp tác quốc tế cho rằng, để giáo dục xuyên quốc gia thật sự tạo ra tác động sâu rộng, mang tính chuyển đổi và bền vững, chiến lược của các trường đại học cần gắn kết chặt chẽ với chính sách giáo dục quốc gia, các ưu tiên phát triển kinh tế-xã hội và nhu cầu nhân lực của từng vùng. Trong đó, cần chú trọng hợp tác ở những lĩnh vực mới nổi, chuyển đổi xanh, công nghệ tiên tiến và nghiên cứu chung.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, Cục trưởng Hợp tác quốc tế (Bộ Giáo dục và Đào tạo) phát biểu. (Ảnh: NEU)

Bên cạnh đó, các hoạt động hợp tác cần hướng tới đồng sáng tạo, nâng cao chất lượng đào tạo, kết nối lộ trình học tập từ giáo dục trung học phổ thông đến giáo dục đại học, đồng thời gắn đào tạo với khả năng có việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp. Đây là những yếu tố quan trọng để bảo đảm giáo dục xuyên quốc gia mang lại giá trị thiết thực cho người học, các cơ sở giáo dục và toàn xã hội.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cam kết tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, cắt giảm các rào cản hành chính, kiến tạo môi trường thuận lợi, minh bạch, khuyến khích phát triển các quan hệ đối tác giáo dục xuyên quốc gia chất lượng cao, lấy người học làm trung tâm và hướng tới phát triển bền vững.

Chia sẻ về định hướng của nhà trường, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thành Hiếu, Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, quốc tế hóa trong giáo dục và nghiên cứu khoa học là một trong bốn ưu tiên chiến lược của nhà trường trong Chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045. Nhà trường đặt mục tiêu trở thành một trong 500 trường đại học hàng đầu thế giới vào năm 2045, trên cơ sở phát huy những thế mạnh lâu đời trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thành Hiếu, Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân phát biểu. (Ảnh: NEU)

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thành Hiếu, trong hơn ba thập kỷ qua, giáo dục xuyên quốc gia đã trở thành một bộ phận quan trọng trong hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế của Đại học Kinh tế Quốc dân. Thông qua hình thức hợp tác này, nhà trường có điều kiện đưa chuyên môn và các tiêu chuẩn học thuật quốc tế vào giảng đường, củng cố năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đổi mới phương pháp học tập và mang đến cho sinh viên những trải nghiệm học tập quốc tế.

Tuy nhiên, trước những thay đổi của giáo dục đại học, vai trò của giáo dục xuyên quốc gia cần được nhìn nhận rộng hơn. Hoạt động này không nên chỉ dừng lại ở việc triển khai các chương trình liên kết đào tạo hay thiết lập quan hệ đối tác, mà cần gắn chặt với những ưu tiên phát triển dài hạn của cơ sở giáo dục đại học, trở thành động lực thúc đẩy phát triển thể chế, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

Các quan hệ đối tác cần được xây dựng theo hướng chiến lược, lâu dài, dựa trên sự tin cậy, chia sẻ mục tiêu và cùng tạo ra giá trị. Thành công của giáo dục xuyên quốc gia không chỉ được đo bằng số lượng chương trình đào tạo hay số lượng đối tác mà quan trọng hơn là những giá trị bền vững mang lại cho cơ sở giáo dục đại học, người học và xã hội.

Các đại biểu trao đổi tại phiên tọa đàm. (Ảnh: NEU)

Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung trao đổi ba nhóm nội dung trọng tâm, gồm: gắn kết chiến lược giáo dục xuyên quốc gia của các trường đại học với mục tiêu quốc gia; thúc đẩy đồng sáng tạo giá trị, bảo đảm chất lượng và nâng cao năng lực đội ngũ quản trị; kết nối hoạt động đào tạo với nhu cầu nhân lực và thị trường lao động.

Các phiên thảo luận cũng đề cập vai trò của hợp tác bình đẳng giữa các trường đại học Việt Nam và Vương quốc Anh, việc cùng xây dựng chuẩn mực học thuật, đổi mới phương thức quản lý chương trình, đồng thời tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp trong quá trình đào tạo.

Thông qua diễn đàn, các cơ sở giáo dục đại học và đối tác quốc tế có thêm cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, xác định những ưu tiên hợp tác và thúc đẩy các sáng kiến cụ thể, góp phần nâng cao hiệu quả quốc tế hóa giáo dục đại học Việt Nam trong giai đoạn mới.