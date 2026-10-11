Quốc tế đồng loạt lên án vụ tấn công sân bay Riyadh

Theo Reuters, đây là vụ tấn công gây thương vong lớn nhất tại Ả Rập Saudi trong hơn một thập kỷ. Cơ quan hàng không dân dụng nước này cho biết những người thiệt mạng gồm 4 công dân Ả rập Saudi, 2 người Bangladesh cùng các công dân Mỹ, Jordan, Palestine, Syria, Sudan và Ai Cập.

Hiện trường bên trong Sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh sau vụ tấn công ngày 10-10. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang cân nhắc khả năng tham gia cùng Ả Rập Saudi trong các hoạt động quân sự nhằm vào lực lượng Houthi. Ông Trump nói Mỹ sẽ sớm đưa ra quyết định sau khi đánh giá tình hình.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio lên án vụ tấn công, trong khi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự vi phạm luật pháp quốc tế, cần chấm dứt ngay lập tức.

Theo Al Jazeera, Ai Cập, Qatar, Pakistan, Jordan và Oman cũng lên án vụ việc, bày tỏ đoàn kết với Ả Rập Saudi. Canada và Nhật Bản phản đối các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự, còn Palestine tuyên bố ủng hộ các biện pháp bảo đảm an ninh và chủ quyền của Riyadh.

Đây là vụ tấn công thứ ba nhằm vào sân bay King Khalid chỉ trong một tuần. Hai vụ trước đó khiến 4 người thiệt mạng và một máy bay thương mại bị hư hại nặng. Ả rập Saudi cáo buộc lực lượng Houthi đứng sau các cuộc tấn công, trong khi liên minh quân sự do Riyadh dẫn đầu tuyên bố sẽ đáp trả.

Vụ tấn công mới nhất khiến sân bay King Khalid phải tạm ngừng hoạt động, các chuyến bay đến Riyadh được chuyển hướng. Đại sứ quán Mỹ tại Ả Rập Saudi cũng khuyến cáo công dân tránh khu vực sân bay và vùng lân cận.