Quốc Oai mở thêm kênh số để lắng nghe Nhân dân

Mô hình “MTTQ Quốc Oai - Lắng nghe dân nói” tạo thêm kênh tương tác trực tiếp giữa Nhân dân với Mặt trận thông qua mã QR. Người dân sử dụng điện thoại thông minh quét mã để gửi ý kiến, kiến nghị, phản ánh, tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, sáng kiến đến Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quốc Oai Nguyễn Thị Thanh Loan phát biểu tại chương trình. Ảnh: PV

Điểm đáng chú ý của mô hình là thông tin sau khi tiếp nhận được thực hiện theo quy trình gồm tiếp nhận, kiểm tra, phân loại, chuyển xử lý, theo dõi, đôn đốc và phản hồi kết quả. Qua đó, việc ứng dụng công nghệ không chỉ dừng ở tạo một kênh tiếp nhận thông tin mà hướng tới nâng cao trách nhiệm của Mặt trận trong theo dõi và xử lý các vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Tại chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quốc Oai trao bảng và mã QR “MTTQ Quốc Oai - Lắng nghe dân nói” cho đại diện Ban Công tác Mặt trận các thôn; đồng thời thực hiện nghi thức ra mắt, kích hoạt biển quét mã QR. Việc đưa mã QR đến các khu dân cư được kỳ vọng tạo thuận lợi để người dân phản ánh những vấn đề quan tâm, nhất là các nội dung phát sinh trực tiếp trong đời sống cộng đồng.

Mô hình “MTTQ Quốc Oai - Lắng nghe dân nói” tạo thêm kênh tương tác trực tiếp giữa Nhân dân với Mặt trận thông qua mã QR. Ảnh: PV

Cùng với đó, mô hình “Ban Công tác Mặt trận số thôn Đa Phúc” được triển khai với 7 thành viên. Mô hình tập trung xây dựng kênh thông tin số, tiếp nhận phản ánh của người dân, số hóa hoạt động tuyên truyền, nắm bắt tình hình Nhân dân, công tác an sinh xã hội, giám sát và phản biện xã hội; từng bước hình thành hồ sơ điện tử của Ban Công tác Mặt trận.

Theo đó, chuyển đổi số được đặt trong hoạt động thường xuyên của Mặt trận ở khu dân cư, góp phần rút ngắn khoảng cách trong trao đổi thông tin giữa Ban Công tác Mặt trận với người dân.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quốc Oai Phùng Văn Tài nhấn mạnh, chuyển đổi số trong hoạt động Mặt trận không chỉ là ứng dụng công nghệ mà quan trọng hơn là tạo ra phương thức mới để gần dân, hiểu dân, lắng nghe dân và có trách nhiệm với những vấn đề Nhân dân quan tâm.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã đề nghị các mô hình xác định rõ đầu mối, trách nhiệm, thời hạn và kết quả xử lý. Hiệu quả của chuyển đổi số trong hoạt động Mặt trận cần được đánh giá bằng những vấn đề cụ thể được phát hiện, kiến nghị và tháo gỡ từ cơ sở.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các tổ chức chính trị - xã hội, các mạnh thường quân và thôn Đa Phúc trao tặng 7 xe đạp cho các em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu, góp phần động viên các em tiếp tục đến trường.

Cũng tại chương trình, Công trình Đại đoàn kết “Công viên thôn Đa Phúc” được khánh thành. Công trình có tổng kinh phí 300 triệu đồng từ nguồn tài trợ của các mạnh thường quân và đóng góp của Nhân dân, tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng, góp phần cải thiện cảnh quan khu dân cư.

Việc ra mắt các mô hình chuyển đổi số cùng những hoạt động an sinh, xây dựng thiết chế cộng đồng tại Đa Phúc cho thấy cách Mặt trận gắn ứng dụng công nghệ với công tác vận động, tập hợp Nhân dân. Từ một mã QR tiếp nhận phản ánh đến một Ban Công tác Mặt trận số ở khu dân cư, mục tiêu cuối cùng vẫn là tăng khả năng nắm bắt thông tin, kết nối và giải quyết những vấn đề thiết thực từ cơ sở.