Quốc Oai huy động lực lượng chỉnh trang đường giao thông, giữ gìn môi trường

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quốc Oai phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Chỉ huy Quân sự xã, lực lượng dân quân, HTX Đa Phúc và nhân dân ra quân vệ sinh môi trường. Ảnh: Nguyễn Liên

Tuyến đường được chỉnh trang dài khoảng 2km, bắt đầu từ khu vực dốc đê Chợ Thầy, giao với tỉnh lộ 421B, đến các xóm Minh Đức, Phú Trang và Chí Thiện. Đây là tuyến giao thông phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt, sản xuất của người dân, đồng thời nằm trong không gian cảnh quan gắn với khu vực Chợ Thầy.

Ngay trong buổi sáng, các lực lượng đã tập trung phát quang cây cỏ, bụi rậm, nhổ cỏ dại, thu gom rác thải, làm sạch hai bên tuyến đường. HTX Đa Phúc huy động máy móc, phương tiện phối hợp với lực lượng tại chỗ xử lý những khu vực cây cỏ mọc dày, góp phần đẩy nhanh tiến độ vệ sinh.

HTX Đa Phúc huy động máy móc, phương tiện phối hợp với lực lượng tại chỗ xử lý những khu vực cây cỏ mọc dày, góp phần đẩy nhanh tiến độ vệ sinh. Ảnh: Nguyễn Liên

Theo kế hoạch, việc vệ sinh, chỉnh trang toàn tuyến được triển khai trong 3 ngày, phấn đấu đưa tuyến đường trở nên sạch, thoáng, phong quang, góp phần cải thiện cảnh quan khu dân cư.

Việc MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng quân sự, HTX và người dân cùng tham gia được xác định là cách làm nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cộng đồng, giải quyết những vấn đề gắn trực tiếp với đời sống dân cư.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quốc Oai Nguyễn Thị Thanh Loan cho biết, mục tiêu của đợt ra quân không chỉ làm sạch một tuyến đường mà quan trọng hơn là tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong bảo vệ môi trường.

Tuyến đường được chỉnh trang dài khoảng 2km, phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt, sản xuất của người dân, đồng thời nằm trong không gian cảnh quan gắn với khu vực Chợ Thầy. Ảnh: Nguyễn Liên

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Loan, mỗi người dân vừa là người hưởng lợi từ môi trường sống sạch đẹp, vừa là chủ thể có trách nhiệm giữ gìn môi trường. Một tuyến đường chỉ thực sự sạch, đẹp khi được duy trì thường xuyên, chứ không chỉ sạch sau một đợt ra quân.

Vì vậy, cùng với việc huy động lực lượng tổng vệ sinh, MTTQ xã tiếp tục vận động các tổ chức, đoàn thể và nhân dân duy trì vệ sinh định kỳ, không xả rác bừa bãi, chủ động phát quang cây cỏ và cùng bảo vệ cảnh quan chung.

Hoạt động là một trong những phần việc thiết thực của cán bộ, nhân dân xã Quốc Oai hướng tới Ngày Giải phóng Thủ đô, đồng thời góp phần phát huy vai trò của Mặt trận trong tập hợp, vận động nhân dân tham gia các phong trào tại địa phương.

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quốc Oai đề nghị Ban Công tác Mặt trận các thôn tiếp tục phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân duy trì vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, khu dân cư; không để rác thải tồn đọng, chủ động phát quang bụi rậm, nhổ cỏ dại, chăm sóc và giữ gìn cảnh quan chung.

Từ việc chỉnh trang tuyến đường dài 2km, xã Quốc Oai hướng tới hình thành ý thức tự giác và trách nhiệm cộng đồng trong bảo vệ môi trường; để mỗi gia đình, mỗi khu dân cư cùng tham gia chăm sóc, giữ gìn những tuyến đường chung, từng bước xây dựng cảnh quan các thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, góp phần xây dựng xã Quốc Oai ngày càng văn minh, đáng sống.