Quốc Oai: Hơn 58% người dân được khám sức khỏe

Theo báo cáo của Trạm Y tế xã Quốc Oai, tính đến ngày 18-10-2026, toàn xã có 24.455/41.780 người được khám sức khỏe, đạt 58,5% tổng số đối tượng thuộc diện UBND xã tổ chức khám.

Từ khi triển khai chương trình ngày 1-7-2026, Trạm Y tế xã đã tham mưu, phối hợp thực hiện 40 văn bản chỉ đạo, điều hành; tổ chức 2 đợt kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích, quy trình khám sức khỏe định kỳ qua hệ thống truyền thanh, mạng xã hội và truyền thông trực tiếp tại cộng đồng.

Quang cảnh hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác khám sức khỏe toàn dân năm 2026. Ảnh: Quốc Hưng

Đến nay, toàn xã đã tổ chức 50 buổi khám. Trong đó, Trạm Y tế xã thực hiện 13 buổi khám cho trẻ dưới 6 tuổi; Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai tổ chức 16 buổi khám cho học sinh từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi và 21 buổi khám cho người dân từ đủ 18 tuổi thuộc nhóm đối tượng do UBND xã tổ chức. Đáng chú ý, việc khám sức khỏe cho 20.075 trẻ em, học sinh tại các cơ sở giáo dục đã hoàn thành 100% kế hoạch.

Tuy nhiên, kết quả ở nhóm người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính và các đối tượng khác còn khá thấp. Cụ thể, mới có 4.380/21.705 người được khám, đạt 20,2%. Đây là nhóm cần tập trung tuyên truyền, vận động trong thời gian tới.

Cùng với hoạt động khám, công tác lập hồ sơ, nhập liệu và liên thông dữ liệu sức khỏe điện tử được triển khai. Đến thời điểm báo cáo, 24.455 hồ sơ, phiếu khám đã được hoàn thiện; các đơn vị tiếp tục cập nhật kết quả lên phần mềm khám, chữa bệnh và đồng bộ vào hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử.

Tại hội nghị, các đại biểu chỉ ra một số khó khăn như tỷ lệ người dân thuộc các nhóm đối tượng còn thấp; việc rà soát, cập nhật biến động dân cư chưa kịp thời. Một số người dân đi làm xa, đã khám tại cơ sở y tế khác hoặc còn tâm lý e ngại nên chưa tham gia chương trình. Các đại biểu đề xuất tăng cường vai trò của cán bộ cơ sở, các hội, đoàn thể trong tuyên truyền trực tiếp, vận động từng hộ gia đình.

Phó Chủ tịch UBND xã Quốc Oai Ngô Văn Hùng nhấn mạnh, khám sức khỏe toàn dân có ý nghĩa quan trọng trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, giúp phát hiện sớm bệnh lý, lập hồ sơ sức khỏe điện tử và tích hợp trên ứng dụng VNeID. Qua đó, người dân thuận lợi hơn trong theo dõi sức khỏe lâu dài, các cơ sở y tế cũng có thêm thông tin về tiền sử bệnh tật phục vụ khám, điều trị.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Phó Chủ tịch UBND xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các thôn nâng cao trách nhiệm, tăng cường phối hợp, quyết liệt triển khai công tác khám sức khỏe theo lịch. Phòng Văn hóa - Xã hội tăng cường kiểm tra, theo dõi tiến độ hằng ngày; Trung tâm Dịch vụ tổng hợp và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân. Trạm Y tế xã chủ động đối soát hồ sơ sức khỏe điện tử, rà soát tình trạng tiếp nhận dữ liệu và kịp thời xử lý những trường hợp còn vướng mắc.

Lãnh đạo xã cũng đề nghị mỗi người dân nâng cao nhận thức, chủ động tham gia khám sức khỏe định kỳ, góp phần thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân trên địa bàn.