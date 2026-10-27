Quốc Oai: Đối thoại, tháo gỡ vướng mắc về đất đai và môi trường làng nghề

Hội nghị do Khối thi đua các tổ chức thuộc lĩnh vực Khoa học - Kinh tế - Pháp luật - Giáo dục - Đối ngoại thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức, tạo diễn đàn để người dân trực tiếp phản ánh, kiến nghị những vấn đề liên quan đến đời sống, sản xuất và quyền lợi chính đáng.

Bảo vệ môi trường gắn với phát triển sinh kế

Phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường làng nghề, ông Tạ Đức Hoàng, đại diện cử tri thôn Ngô Sài cho biết, nhiều hộ hiện sản xuất đồ mộc ngay trong khu dân cư, phát sinh bụi gỗ, tiếng ồn và mùi sơn, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Theo ông Hoàng, việc phản ánh ô nhiễm còn gặp khó khăn do tâm lý nể nang, ngại va chạm trong quan hệ làng xóm. Cử tri kiến nghị cơ quan chức năng quan tâm quy hoạch, bố trí địa điểm sản xuất phù hợp, từng bước di dời các cơ sở ra khỏi khu dân cư, vừa bảo đảm môi trường sống, vừa duy trì nghề truyền thống và việc làm cho người lao động.

Luật sư Nguyễn Quang Xá, Liên đoàn Luật sư Việt Nam trao đổi những vấn đề người dân xã Quốc Oai phản ánh. Ảnh: Nguyễn Bình

Trao đổi về vấn đề này, luật sư Phạm Quang Xá, Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho rằng, người dân cần chủ động cung cấp thông tin, tài liệu để cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý theo quy định. Đồng thời, các cơ sở sản xuất cần cải tiến công nghệ, áp dụng biện pháp cách âm, xử lý chất thải và thực hiện di dời theo quy hoạch.

Liên quan đến phát triển sinh kế, ông Nguyễn Đắc Hùng, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Phúc Đức đề nghị làm rõ giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh, lao động trẻ nâng cao kỹ năng, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập.

Luật sư Phạm Quang Xá gợi mở hướng phát triển nông nghiệp chất lượng cao, sản phẩm địa phương, làng nghề, du lịch văn hóa và dịch vụ; tăng cường liên kết sản xuất, tiêu thụ, ứng dụng thương mại điện tử nhằm nâng cao năng suất và giá trị sản phẩm.

Công khai lộ trình giải quyết đất dịch vụ

Tại hội nghị, nhiều cử tri quan tâm đến tiến độ giao đất dịch vụ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, điều kiện tách thửa và trách nhiệm giải quyết hồ sơ hành chính.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quốc Oai trả lời những kiến nghị của người dân. Ảnh: Nguyễn Bình

Trả lời kiến nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quốc Oai Nguyễn Trường Sơn cho biết, địa phương đã thành lập tổ công tác, ban hành kế hoạch và xây dựng đề án giải quyết đất dịch vụ. Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã hai lần họp, cho ý kiến và đang tiếp tục hoàn thiện đề án.

Dự kiến đầu tháng 11-2026, Ban Chấp hành Đảng bộ xã sẽ họp thống nhất trước khi trình HĐND xã xem xét, thông qua. Các nội dung về đối tượng, phương án giao đất và nghĩa vụ tài chính sẽ được công khai. Địa phương phấn đấu cơ bản hoàn thành việc giải quyết đất dịch vụ trong năm 2027.

Đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ký hiệu chữ T, gây khó khăn trong chuyển nhượng, phân chia tài sản hoặc thế chấp vay vốn, ông Nguyễn Trường Sơn cho biết, địa phương sẽ xem xét từng trường hợp, đối chiếu hồ sơ lưu trữ, nguồn gốc và quá trình sử dụng đất để có hướng giải quyết phù hợp.

Liên quan đến điều kiện tách thửa, đại diện thôn Phượng Cách 3 phản ánh những bất cập tại khu vực đất ở chật hẹp, ngõ nhỏ, ảnh hưởng đến quyền sử dụng tài sản và nhu cầu vay vốn của người dân. Lãnh đạo xã tiếp thu cho biết sẽ tổng hợp, kiến nghị thành phố nghiên cứu những quy định chưa phù hợp với thực tiễn.

Đề cập việc giải quyết hồ sơ đất đai, đơn thư khiếu nại đã nộp tại cấp huyện trước khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, ông Lê Văn Phong, thôn Thạch Thán 2 đề nghị xác định rõ cơ quan tiếp tục xử lý, tránh để người dân phải bổ sung lại giấy tờ hoặc thực hiện lại thủ tục.

Trao đổi về nội dung này, luật sư Phạm Quang Xá làm rõ trách nhiệm kế thừa hồ sơ, kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền. Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Trường Sơn đề nghị cử tri cung cấp thông tin cụ thể để địa phương kiểm tra, xác định trách nhiệm và giải quyết theo quy định.

Đối với người cao tuổi, người sức khỏe yếu gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục hành chính, lãnh đạo xã cho biết sẽ xem xét hỗ trợ theo từng trường hợp, khi cần thiết có thể cử cán bộ đến tận nơi hướng dẫn.

Những kiến nghị chưa được giải đáp đầy đủ sẽ tiếp tục được tổng hợp, phối hợp với cơ quan liên quan xem xét và trả lời bằng văn bản để người dân theo dõi, giám sát.

Hội nghị “Nghe dân nói, nói dân nghe” góp phần tăng cường đối thoại giữa chính quyền với nhân dân, kịp thời nhận diện những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Quan trọng hơn, các kiến nghị cần được cụ thể hóa bằng giải pháp, tiến độ và trách nhiệm rõ ràng, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân, tạo đồng thuận trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.