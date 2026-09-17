Quốc Oai chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do mưa lớn

Nhiều điểm ngập cục bộ, sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Quốc Oai, từ ngày 14 đến 17-9, trên địa bàn xã có mưa rào kéo dài, tổng lượng mưa đo được 310mm. Đến 5 giờ ngày 17-9, mực nước sông Đáy tại Ba Thá đạt 6,52m, cao hơn báo động II 0,02m. Mưa lớn kết hợp với một số tuyến đường thấp trũng, hệ thống thủy lợi, cống rãnh xuống cấp đã gây ngập cục bộ tại nhiều khu vực.

Ngay trong sáng 17-9, lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ và các đơn vị chức năng trực tiếp kiểm tra những điểm ngập, khu vực ven sông Đáy và chỉ đạo triển khai các phương án ứng phó.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ và các đơn vị chức năng xã Quốc Oai trực tiếp kiểm tra những điểm ngập cục bộ trên địa bàn. Ảnh: PV

Tại tuyến đường tỉnh 422, đoạn Xóm Chân Sông, thôn Phúc Đức, giáp thôn Yên Sơn 1, xã Dương Hòa, nước ngập đoạn dài khoảng 100m, sâu 40-50cm. Trong khu vực Xóm Chân Sông, nước ngập sâu 20-25cm trên đoạn dài khoảng 400m.

Một số khu vực khác cũng ghi nhận ngập cục bộ như khu đô thị CEO, thôn Sài Khê, ngập khoảng 20-25cm trên đoạn dài 200m; khu vực sát cổng Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai, thôn Phủ Quốc ngập 30-35cm trên đoạn dài khoảng 100m. Khu chợ tạm Thụy Khuê và khu vực cổng Động Hoàng Xá cũng bị ảnh hưởng.

Tình trạng ngập úng gây khó khăn cho việc đi lại, có thời điểm ảnh hưởng đến giao thông trên một số tuyến đường. Đáng chú ý, tại Xóm 6, thôn Sơn Trung, nước sông Đáy dâng cao làm ngập nhà của 5 hộ với 17 người. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã phối hợp với thôn Sơn Trung hỗ trợ các hộ di chuyển đến nhà người thân an toàn. Đến thời điểm báo cáo, xã không ghi nhận thiệt hại về người, tài sản, cây xanh hay sự cố nghiêm trọng khác.

Trưởng phòng Kinh tế xã Quốc Oai Dương Văn Túc cho biết, mưa lớn cũng ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Sơ bộ có khoảng 181,7ha lúa, 95,7ha rau màu và 95ha cây ăn quả bị ngập úng.

Trước tình hình này, Phòng Kinh tế được giao phối hợp với Xí nghiệp Thủy lợi Quốc Oai, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng, các thôn và hợp tác xã nông nghiệp rà soát hệ thống thủy lợi, kênh mương, các điểm nghẽn tiêu thoát nước; tổ chức khơi thông, nạo vét và triển khai các biện pháp tiêu úng.

Xí nghiệp Thủy lợi Quốc Oai bố trí cán bộ kỹ thuật trực 24/24 giờ, vận hành tối đa trạm bơm tiêu Yên Sơn và các trạm bơm liên quan, ưu tiên tiêu úng tại khu dân cư và diện tích sản xuất bị ảnh hưởng.

Cùng với tiêu úng, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã hướng dẫn các hợp tác xã và hộ sản xuất kiểm tra đồng ruộng sau khi nước rút, chủ động chăm sóc, phục hồi cây trồng. Người dân được khuyến cáo không phun thuốc bảo vệ thực vật khi cây còn ướt hoặc thời tiết tiếp tục có mưa; chỉ xử lý khi xác định đúng đối tượng sâu bệnh và theo hướng dẫn chuyên môn.

Sơ bộ có khoảng 181,7ha lúa, 95,7ha rau màu và 95ha cây ăn quả trên địa bàn xã bị ngập úng. Ảnh: PV

Duy trì trực 24/24 giờ, phương châm “4 tại chỗ”

Trước diễn biến thời tiết còn phức tạp, UBND xã Quốc Oai duy trì chế độ trực 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật lượng mưa, mực nước sông Đáy và tình hình tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu. Xã đã ban hành thông báo lệnh báo động lũ cấp I ngày 16-9 và cấp II ngày 17/9 trên sông Đáy.

Các lực lượng an ninh cơ sở, dân quân thường trực, đội xung kích phòng, chống thiên tai, đơn vị môi trường, hợp tác xã nông nghiệp cùng người dân được huy động khơi thông mương, cống, rãnh; xử lý các sự cố phát sinh, bảo đảm giao thông và hạn chế ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất.

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Trung Thành yêu cầu các lực lượng tuyệt đối không chủ quan, tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ, nhất là mực nước sông Đáy; chủ động phương án bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Đối với khu vực Xóm 6, thôn Sơn Trung, nơi các hộ dân đã phải di dời do nước sông dâng, Ban Chỉ huy Quân sự xã, lãnh đạo thôn và các tổ chức chính trị - xã hội được yêu cầu chủ động lực lượng, sẵn sàng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, đồ dùng sinh hoạt đến vị trí an toàn khi cần thiết.

Chủ tịch UBND xã cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra tuyến đê hữu Đáy, các công trình đang thi công và những khu vực có nguy cơ mất an toàn; duy trì lực lượng tuần tra, canh gác đê, kịp thời phát hiện, xử lý sự cố. Ban Chỉ huy Quân sự xã sẵn sàng lực lượng, phương tiện xử lý cây xanh gãy, đổ, bảo đảm giao thông và an toàn cho người dân.

Đặc biệt, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã được yêu cầu khẩn trương khảo sát những điểm thường xuyên ngập, trong đó có khu vực Sơn Trung, nghiên cứu phương án cải tạo, bổ sung hệ thống thoát nước, nâng khả năng tiêu thoát, hạn chế ngập úng khi xảy ra mưa lớn.

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Trung Thành yêu cầu Trung tâm Dịch vụ tổng hợp tăng cường thông tin, cảnh báo nguy cơ đuối nước, sạt lở và các khu vực nguy hiểm; đồng thời chú trọng vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ.

Đối với sản xuất nông nghiệp, nhiệm vụ trước mắt là tiêu úng nhanh, hạn chế thiệt hại và hướng dẫn người dân phục hồi cây trồng. Các hợp tác xã tiếp tục kiểm tra hệ thống kênh tưới, tiêu, vận hành trạm bơm; theo dõi sâu bệnh trên diện tích lúa, rau màu sau ngập.

Trong điều kiện mưa lớn còn có khả năng diễn biến phức tạp, xã Quốc Oai tiếp tục duy trì phương châm “4 tại chỗ”, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, lương thực và nhu yếu phẩm cần thiết, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi phải di dời hoặc bị chia cắt. Trọng tâm là chủ động phòng ngừa, xử lý ngay từ cơ sở, không để phát sinh tình huống bị động, bất ngờ.