Quốc lộ thông suốt, khẩn trương xử lý điểm sạt lở

Điểm sạt lở ta-luy dương mới phát sinh ngày 22/9 nằm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Cục Đường bộ Việt Nam)

Theo báo cáo nhanh của Cục Đường bộ Việt Nam, tính đến 14 giờ ngày 22/9, toàn bộ các tuyến Quốc lộ do Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) quản lý vẫn bảo đảm giao thông bình thường, thông suốt, trong khi các đơn vị tiếp tục tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất trên hệ thống đường bộ.

So với báo cáo ngày 21/9, trên đường Trường Sơn Đông qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng phát sinh sạt lở ta-luy dương tại 4 vị trí, gồm Km642+250, Km642+450, Km649+800 và Km650+550, với tổng khối lượng đất, đá sạt lở khoảng 350m³.

Các đơn vị quản lý đường bộ đang theo dõi, tổ chức xử lý các vị trí sạt lở, bảo đảm giao thông và an toàn cho người, phương tiện lưu thông trên tuyến.

Trong khi đó, tại tỉnh Thanh Hóa, 4 vị trí ngập nước từ 5 đến 12cm trên Quốc lộ 1, đoạn từ Km296+070 đến Km297+270, đã rút hoàn toàn. Giao thông trên tuyến hiện trở lại bình thường.

Tính đến 14 giờ ngày 22/9, tình hình giao thông trên các tuyến Quốc lộ do Cục Đường bộ Việt Nam quản lý, bao gồm các tuyến do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý và các tuyến đầu tư theo hình thức đối tác công-tư (PPP) do Bộ Xây dựng là cơ quan có thẩm quyền, vẫn được duy trì bình thường, thông suốt.

Đối với hệ thống đường bộ, trong đó có các tuyến Quốc lộ được phân cấp cho địa phương quản lý, các cơ quan, đơn vị chức năng đang tiếp tục tập trung nhân lực, phương tiện để khắc phục các sự cố do thiên tai gây ra.

Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Thanh Hoài cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai; đồng thời theo dõi sát tình hình, tổng hợp diễn biến trên hệ thống đường bộ và báo cáo Bộ Xây dựng.