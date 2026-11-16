Quốc lộ, cao tốc cơ bản thông xe, chỉ còn cầu Bái Sim vẫn tắc

Báo cáo nhanh gửi Bộ Xây dựng về tình hình giao thông, thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả thiên tai đến 14h ngày 16/11, Cục Đường bộ cho biết, hầu hết các vị trí tắc đường do thiên tai đã được khắc phục, giao thông cơ bản được khôi phục.

Khẩn trương khắc phục sạt lở mố cầu, sụt lún đường đầu cầu Bái Sim. Ảnh: Cục Đường bộ.

Tại các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý của Khu Quản lý đường bộ I và IV, không phát sinh hậu quả thiên tai, không xuất hiện vị trí ùn tắc.

Giao thông trên các tuyến, các dự án BOT và dự án của VEC tại địa bàn chịu ảnh hưởng của thiên tai cơ bản được bảo đảm an toàn.

Với các tuyến quốc lộ, cao tốc do Khu Quản lý đường bộ II và III quản lý không còn điểm tắc giao thông, chưa phát sinh thêm khối lượng hư hỏng so với báo cáo ngày 15/11.

Tuy nhiên trên hệ thống đường bộ do địa phương quản lý, hiện còn một vị trí tắc đường tại cầu Bái Sim (Km24+987, tuyến Nghi Sơn - Bãi Trành) thuộc địa phận xã Thanh Kỳ, tỉnh Thanh Hóa.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 3882/QĐ-UBND về công bố tình huống và lệnh xây dựng. Cầu Bái Sim vẫn chưa thông xe, các phương tiện tiếp tục được địa phương tổ chức phân luồng.

Trong ngày 16/11, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa chưa có báo cáo bổ sung về tình hình thiên tai và kết quả khắc phục tại vị trí này.

Theo Cục Đường bộ, công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai tiếp tục được triển khai khẩn trương theo các công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng và văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.

Các Khu Quản lý đường bộ, cơ quan, đơn vị trực thuộc và Sở Xây dựng các địa phương duy trì theo dõi sát diễn biến thời tiết, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai để chủ động triển khai biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn giao thông.

Những vị trí tắc đường do thiên tai được tổ chức phân luồng kịp thời. Công tác trực ban chỉ huy, điều hành phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai được các cơ quan, đơn vị duy trì 24/24 giờ hàng ngày.