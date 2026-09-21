Quốc lộ 6 ùn tắc nghiêm trọng, người dân chật vật di chuyển

Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 6, đoạn Ba La - Xuân Mai, đang trong quá trình thi công, khiến nhiều khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc, đặc biệt là đoạn qua cầu Mai Lĩnh. Ảnh: PV

Tuyến đường vốn đã chật hẹp, mật độ giao thông lớn, nay lại càng gặp nhiều khó khăn hơn khi vừa thi công vừa cho phép lưu thông. Ảnh: PV

Ùn tắc giao thông tại khu vực cầu Mai Lĩnh ngày càng nặng nề, nhất là trong khung giờ cao điểm sáng chiều. Ảnh: PV

Phạm vi giải phóng mặt bằng và thi công dự án ngổn ngang phế liệu, sắt thép cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người tham gia giao thông. Ảnh: PV

Người đi bộ muốn đến điểm dừng xe buýt hoặc đi qua khu vực ùn tắc cũng không hề dễ dàng. Ảnh: PV

Ghi nhận vào sáng 21-9, nhiều người đã phải "bỏ cuộc", dừng chờ cho qua giờ cao điểm hoặc quay về, bỏ dở hành trình vì ùn tắc giao thông. Ảnh: PV

Lực lượng chức năng phải nỗ lực hết sức để ổn định tình hình, duy trì trật tự trên tuyến đường. Ảnh: PV

Tuy nhiên, vẫn cần tăng cường thêm lực lượng để hướng dẫn phân luồng, giải toả giao thông. Với chỉ một vài nhân sự sẽ khó có thể giữ gìn trật tự, yêu cầu người dân đi đúng làn, đúng phần đường trong giờ cao điểm. Ảnh: PV

Quan trọng nhất là Chủ đầu tư và các đơn vị thi công dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 6 cần đẩy nhanh hết mức tiến độ xây dựng, có thêm phương án giải toả giao thông để hạn chế ùn tắc trên tuyến đường huyết mạch này. Ảnh: PV

Nhiều người dân cho biết, họ quá mệt mỏi khi mỗi ngày phải vật lộn trên đoạn đường qua cầu Mai Lĩnh, nhưng không có lựa chọn nào khác. Ảnh: PV

Mỗi ngày có không ít người dân buộc phải bỏ dở hành trình, ảnh hưởng không nhỏ đến công việc, sinh hoạt vì dự án mở rộng Quốc lộ 6. Nếu tiếp tục kéo dài sẽ gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Ảnh: PV