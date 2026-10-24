Quốc lộ 6 tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Tại nhiều vị trí giữa lòng đường xuất hiện ổ gà, ổ trâu, mặt đường lồi lõm. Vào ngày mưa, nước đọng thành vũng lớn, khiến người điều khiển phương tiện khó nhận biết các vị trí mặt đường hư hỏng

để chủ động tránh. Khi phát hiện chướng ngại vật, người điều khiển phương tiện phải phanh gấp hoặc đánh lái để tránh. Trong điều kiện mật độ phương tiện đông đúc, nguy cơ xảy ra va chạm tăng cao.

Đáng chú ý, ngày 21-10-2026 vừa qua, tại khu vực này đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một nam thanh niên tử vong.

Đề nghị các cấp chính quyền quyết liệt chỉ đạo đơn vị quản lý tuyến đường và đơn vị thi công khẩn trương sửa chữa tạm thời các “ổ gà”, “ổ trâu”, khơi thông những vị trí thoát nước bị tắc, không để nước đọng che khuất mặt đường; bố trí biển cảnh báo, rào chắn phù hợp tại những điểm nguy hiểm, tầm nhìn bị hạn chế.

Về lâu dài, cần đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường, bảo đảm chất lượng thi công, sớm hoàn thiện mặt đường, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại.