Quốc lộ 6 – Mở rộng không gian phát triển phía Tây Nam
Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, không gian dọc Quốc lộ 6 và tuyến Hà Đông - Xuân Mai được định hướng hình thành chuỗi đô thị sinh thái, kết nối đô thị trung tâm với đô thị Xuân Mai và cửa ngõ vùng Tây Bắc. Việc nâng cấp tuyến đường vì thế được kỳ vọng vừa tăng năng lực kết nối, vừa mở thêm không gian phát triển đô thị phía Tây Nam Thủ đô.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/quoc-lo-6-mo-rong-khong-gian-phat-trien-phia-tay-nam-420068.htm