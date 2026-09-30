Quốc lộ 6 – Mở rộng không gian phát triển phía Tây Nam

Tổ số 1 Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố Bắc Ninh do Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nghiêm Xuân Hưởng làm trưởng đoàn đã giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện tại phường Tiền Phong và Từ Sơn.