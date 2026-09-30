Quốc lộ 6 mở rộng, gỡ 'nút thắt' giao thông phía Tây Nam Thủ đô

Từ nỗi ám ảnh ùn tắc kéo dài

Quốc lộ 6 là tuyến giao thông quan trọng kết nối Hà Nội với các tỉnh phía Tây Bắc. Đoạn qua phường Yên Nghĩa, đặc biệt khu vực cầu Mai Lĩnh, trước đây thường xuyên chịu áp lực lớn do lưu lượng phương tiện tăng cao trong khi mặt đường nhỏ, hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu.

Tại các khu vực ngã ba, ngã tư và điểm giao cắt trên phố Mai Lĩnh, tình trạng ùn tắc diễn ra thường xuyên, ảnh hưởng đến việc đi lại, buôn bán và sinh hoạt của người dân.

Khu vực cầu Mai Lĩnh là một trong những điểm thường xuyên chịu áp lực giao thông trên Quốc lộ 6. Ảnh: VT

Ông Đào Huy Lim (68 tuổi), tổ dân phố Nhân Huệ, phường Yên Nghĩa đã gắn bó với khu vực này gần 60 năm. Nhớ lại thời điểm trước đây, ông cho biết giao thông rất trì trệ, đường chật hẹp, phương tiện đông nên việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Ông Đào Huy Lim (68 tuổi), tổ dân phố Nhân Huệ, phường Yên Nghĩa. Ảnh: VT

Đặc biệt, vào mùa mưa lũ, tình trạng ùn tắc càng nghiêm trọng. Theo ông Lim, khu vực sông Đáy trước đây có 3 cầu nhưng có thời điểm 2 cầu bị ngập. Khi đó, phương tiện phải dồn về Quốc lộ 6 qua cầu Mai Lĩnh, khiến tuyến đường nhanh chóng quá tải.

“Có những hôm lực lượng chức năng phải rất vất vả để phân luồng, giải tỏa giao thông. Công an phường, lực lượng cảnh sát giao thông và các đơn vị chức năng phải túc trực nhiều giờ, có ngày đến mười mấy tiếng mới cơ bản giải phóng được ùn tắc”, ông Lim chia sẻ.

Chính những bất cập kéo dài đó khiến việc mở rộng Quốc lộ 6 trở thành mong muốn của người dân địa phương.

Ông Lương Vũ Hai kỳ vọng Quốc lộ 6 sau khi được mở rộng sẽ tạo thuận lợi hơn cho người dân đi lại, giao thương. Ảnh: VT

Cùng chung kỳ vọng, ông Lương Vũ Hai cho rằng việc mở rộng tuyến đường sẽ tạo thuận lợi hơn cho người dân đi lại, giao thương. Ông mong muốn sau khi hoàn thành, tuyến đường không chỉ rộng, thông thoáng mà cảnh quan hai bên cũng được chỉnh trang theo hướng xanh, sạch, đẹp.

Theo ông Hai, khi giao thông thuận lợi, hoạt động buôn bán, kinh doanh của người dân dọc tuyến cũng có thêm điều kiện phát triển.

Mở đường kết nối, tạo dư địa phát triển

Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng Dương Hồng Phú cho biết, khi hoàn thành, dự án Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình sẽ góp phần hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ, tăng khả năng kết nối Hà Nội với các tỉnh khu vực phía Tây Bắc.

Đối với phường Yên Nghĩa, tuyến đường sẽ tạo thuận lợi hơn cho việc đi lại, giao thương và vận chuyển hàng hóa. Đặc biệt, Quốc lộ 6 sẽ kết nối với khu vực bến xe Yên Nghĩa cùng các trục giao thông quan trọng như Quốc lộ 21B, đường Vành đai 4 và đường trục phát triển phía Nam.

“Trước đây, Quốc lộ 6 đã xuống cấp, mặt đường nhỏ trong khi lưu lượng giao thông lớn, không đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân. Khi dự án hoàn thành, cơ bản sẽ giải tỏa áp lực giao thông, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại và tăng khả năng kết nối phường Yên Nghĩa nói riêng, khu vực cửa ngõ phía Tây Nam Hà Nội nói chung với các tỉnh phía Tây Bắc”, ông Dương Hồng Phú cho biết.

Điểm giao kết giữa dự án Quốc lộ 6 và đường Vành đai 4 trên địa bàn phường Yên Nghĩa. Ảnh: VT

Từ góc độ địa phương, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Nghĩa Nguyễn Bá Tiến cho rằng điều người dân mong đợi là được thụ hưởng trực tiếp những giá trị mà dự án mang lại.

Theo ông Nguyễn Bá Tiến, tuyến đường hoàn thành sẽ góp phần giảm ùn tắc, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, đồng thời tạo điều kiện chỉnh trang cảnh quan đô thị hai bên tuyến.

Cùng với giao thông, diện mạo khu vực được kỳ vọng có nhiều thay đổi, hoạt động thương mại, dịch vụ và kinh tế địa phương có thêm điều kiện phát triển. Đây cũng là cơ sở để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và phát huy lợi thế cửa ngõ của phường Yên Nghĩa.

Từ những điểm thường xuyên ùn tắc, nơi lực lượng chức năng từng phải căng mình phân luồng trong nhiều giờ, người dân đang chờ đợi một tuyến Quốc lộ 6 rộng rãi, thông thoáng và an toàn hơn.

Khi tuyến đường được hoàn thiện, cùng với các công trình giao thông kết nối, khu vực phía Tây Nam Thủ đô sẽ có thêm điều kiện nâng cao năng lực giao thông, tăng cường liên kết với các tỉnh phía Tây Bắc và mở rộng không gian phát triển trong thời gian tới.