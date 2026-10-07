Quốc lộ 6 đoạn qua phường Chương Mỹ 'chuyển mình'

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai có chiều dài 21,7km, mặt cắt ngang đường rộng từ 50m đến 60m và tổng mức đầu tư hơn 9.590 tỷ đồng.

Đoạn qua địa bàn phường Chương Mỹ có chiều dài 3,658km, đi qua các tổ dân phố Yên Phúc, Phượng Bãi, Phúc Tiến, Đoàn Kết, Tràng An, Sơn Đồng và Cao Sơn.

Tổng diện tích thu hồi khoảng 21,1ha với 814 thửa đất thuộc nhiều loại hình sử dụng khác nhau.

Ngay sau khi có mặt bằng sạch vào đầu tháng 7, máy móc, nhân lực của nhà thầu đã bắt tay vào triển khai dự án.

Nhà thầu chia thành nhiều mũi thi công hệ thống cống thu gom nước thải, đắp nền đất, thi công nền đường…

Đoạn này thuộc gói thầu số 29: Thi công xây dựng - Hạng mục phá dỡ các công trình xây dựng trong phạm vi chỉ giới thu hồi đất giải phóng mặt bằng các phường Yên Nghĩa, Phú Lương, Chương Mỹ với giá trị hợp đồng là 32,168 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Thành (phường Chương Mỹ) chia sẻ: “Chúng tôi mong dự án sớm được hoàn thành để tháo gỡ điểm nghẽn giao thông trên tuyến đường; qua đó, tạo diện mạo mới khang trang hơn cho khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương nói riêng và thành phố nói chung”.

Việc thi công được nhà thầu triển khai trên tinh thần khẩn trương.

Vật liệu xây dựng được tập kết tại nhiều điểm trên toàn tuyến phục vụ thi công dự án.

Theo Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội Dương Đức Hiền, đơn vị cử cán bộ theo dõi từng gói thầu, thường xuyên kiểm tra, giám sát hằng ngày để kịp thời xử lý vướng mắc theo kiến nghị của nhà thầu; qua đó, bảo đảm bám sát tiến độ thành phố giao.

Đơn vị thi công phấn đấu hoàn thành dự án trong quý I-2027.

Sau khi hoàn thành, tuyến đường giúp nâng cao năng lực giao thông, tăng cường kết nối với các tỉnh phía Tây Bắc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội.