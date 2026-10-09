Quốc lộ 6 Ba La - Xuân Mai tăng tốc, diện mạo cửa ngõ phía Tây Hà Nội dần thành hình

Những ngày đầu tháng 10/2026, các nhà thầu khẩn trương thi công dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai, qua phường Chương Mỹ (Hà Nội), sau khi được bàn giao mặt bằng sạch vào đầu tháng 7/2026.

Các mũi thi công đang tập trung triển khai hệ thống cống thu gom nước thải, đắp nền, thi công nền đường và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật. Tại một số vị trí, nền đường cơ bản hoàn thiện, đang được lu lèn để chuẩn bị thảm nhựa mặt đường. Công tác di dời, thay thế các cột điện cũ cũng được triển khai nhằm phục vụ việc mở rộng tuyến đường theo quy hoạch.

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai dài khoảng 21,7km, có điểm đầu tại phường Yên Nghĩa và điểm cuối tại xã Xuân Mai. Tuyến đường được quy hoạch với mặt cắt ngang rộng từ 50 - 60m, tổng mức đầu tư hơn 9.590 tỷ đồng. Đoạn tuyến đi qua phường Chương Mỹ dài khoảng 3,658km, qua các tổ dân phố Yên Phúc, Phượng Bãi, Phúc Tiến, Đoàn Kết, Tràng An, Sơn Đồng và Cao Sơn. Để triển khai dự án, địa phương phải thu hồi khoảng 21,1ha đất, liên quan đến 814 thửa đất với nhiều loại hình sử dụng khác nhau.

Tại cầu Mai Lĩnh, nhà thầu đã thi công 72/126 cọc khoan nhồi, 4/6 bệ mố trụ, 11/36 thân mố trụ và 8/32 xà mũ; đúc 64/238 phiến dầm I, 1.200/6.936 tấm ván khuôn và lắp đặt 21 phiến dầm I. Đến nay, các hạng mục dầm ngang và mặt cầu tại nhịp 7P, 8P đã hoàn thành; thân trụ M1P cũng đã hoàn thành một đợt thi công.

Theo ông Dương Đức Hiền, Phó giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, đơn vị đã bố trí cán bộ theo dõi từng gói thầu, thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình thi công, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh theo kiến nghị của nhà thầu, nhằm bảo đảm tiến độ thành phố giao. Các nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu đưa dự án về đích trong quý I/2027.

Các nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu đưa dự án về đích trong quý I/2027.

Nhà thầu khẩn trương phá dỡ các công trình trong phạm vi giải phóng mặt bằng, tổ chức nhiều mũi thi công hệ thống cống thu gom nước thải, đắp nền và thi công nền đường nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án.

Ông Lê Văn Trung, người dân phường Chương Mỹ (Hà Nội), mong muốn dự án sớm hoàn thành, góp phần giảm ùn tắc giao thông, cải thiện diện mạo địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn.

Đẩy nhanh tiến độ thi công đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình và an toàn giao thông trong quá trình triển khai sẽ giúp dự án sớm hoàn thành, phát huy hiệu quả đầu tư, đáp ứng kỳ vọng của người dân.

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, tuyến đường được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực lưu thông, cải thiện điều kiện đi lại, tăng cường kết nối Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương có tuyến đường đi qua.