Quốc lộ 55 đoạn qua tỉnh Lâm Đồng bị sạt lở đất đá do mưa lớn

Hiện trường vụ sạt lở. (Ảnh: Nguyễn Phương)

Trước đó, tối 17/10, cơn mưa kéo dài khoảng 3 tiếng xảy ra trên địa bàn thôn Đa Mi 1 và thôn Đa Mi 2 đã làm hai nhà dân bị hư hỏng. Bên cạnh đó, Quốc lộ 55 tại: Km201+300, Km201+900, Km203+200, Km204+420 đã xảy ra tình trạng sạt lở với tổng khối lượng đất ước khoảng 200m3.

Hiện trường lực lượng chức năng xử lý sạt lở. (Clip: Xã cung cấp)

Ngay trong đêm, Ủy ban nhân dân xã kịp thời huy động phương tiện tại chỗ, cùng nhân dân tiến hành khắc phục tình hình thiên tai. Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã khắc phục xong Quốc lộ 55, nên phương tiện tham gia giao thông đã lưu thông bình thường trở lại. Bên cạnh đó, những nhà bị thiệt hại cũng được hỗ trợ di dời tài sản.