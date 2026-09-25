Quốc lộ 4B Lạng Sơn đi Quảng Ninh còn nhiều sạt lở, phong tỏa lòng đường

Clip hiện trạng sạt lở trên QL4B

Ghi nhận của PV Tiền Phong trên QL4B trong 2 ngày qua, từ trung tâm Lạng Sơn đi thành phố Quảng Ninh vẫn còn nhiều điểm sạt lở, đất và đá dăm nằm trên đường, ảnh hưởng đến giao thông.

Tại đoạn qua xã Lộc Bình chiều Quảng Ninh - Lạng Sơn nhiều điểm taluy dương sạt lở cả mảng xuống đường.

Với chiều Lạng Sơn đi Quảng Ninh, đoạn từ KM 12 đến km16 đang có nhiều điểm sạt lở, đất bùn chảy xuống đường, sau đó đóng khô thành mảng.

Sạt lở trên QL4B đang vừa gây ảnh hưởng đến giao thông đi lại ở lòng đường, vừa có nguy cơ mất an toàn với nhà các hộ dân nằm trên các đồi ven QL.

Sạt lở trên QL4B đang thu hẹp gần nửa lòng đường, ảnh hưởng đến việc di chuyển của phương tiện.

Do có nhiều phần đất, đá dăm lan xuống đường cần thời gian dài để xử lý, hiện cơ quan chức năng đã phải dựng biển báo và căng rào phong tỏa một phần lòng đường QL4B.

Thậm chí nhiều đoạn sạt lở đã được cơ quan chức năng xây bờ bê tông cản bùn đất tràn ra QL, nhưng nhiều vị trí đất bùn vẫn tràn qua thu hẹp lòng đường.

Trên dọc QL4 qua Lạng Sơn đang có nhiều biển cảnh báo sạt lở được cắm trên đường

Tình trạng sạt lở, đất bùn vẫn nằm ở nhiều đoạn trên QL4B đã làm cho việc lưu thông của phương tiện gặp khó khăn, nguy cơ tai nạn, nhất là về ban đêm.

Cơ quan chức năng tại Lạng Sơn cho biết, đang giao cho các đơn vị duy tu, bảo trì đường giao thông đẩy nhanh, sớm thu dọn hiện trường sạt lở, gia cố các đoạn mái taluy dương có nguy cơ sạt lở cao trên QL4B.