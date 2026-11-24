Một phần quả đồi đất vừa sạt lở xuống QL4A đoạn qua đèo Khau Múc, xã Thạch An, tỉnh Cao Bằng

Tình trạng này ảnh hưởng đến giao thông, gây ùn ứ nhiều thời điểm trong ngày.

Vị trí sạt lở xảy ra với chiều QL4A Lạng Sơn đi Cao Bằng, hướng phương tiện đổ đèo Khau Múc

Khảo sát của PV Tiền Phong, QL4 đoạn qua đèo Khau Múc tại xã Thạch An đang có gần 10 điểm sạt lở, đất đá lăn xuống đường.

Tại một số vị trí, lực lượng chức năng căng rào cảnh báo nguy hiểm.

Tại một số vị trí QL4A đi qua các vách núi đá cũng đang xảy ra sạt lở

Để đảm bảo giao thông và tránh nguy hiểm, nhất là vào đêm tối, những ngày qua, lực lượng chức năng đã huy động máy móc san gạt, thu dọn một phần đất đá sạt, tràn xuống đường.

Ngày 24/11, đại diện Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng cho biết, do mưa và thời tiết nồm kéo dài thời gian qua dẫn đến nền đất, sườn đá ẩm ướt gây sạt lở mái taluy trên QL4A đoạn qua đèo Khau Múc. Cùng với chỉ đạo lực lượng chức năng căng dây, cảnh báo nguy hiểm tại hiện trường, Sở Xây dựng Cao Bằng cho biết, đã yêu cầu các đơn vị có liên quan huy động máy móc san gạt, thu dọn sớm lượng đất đá đổ xuống đường, tránh việc giao thông bị ảnh hưởng kéo dài.