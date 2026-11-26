Chiều 26/11, thông tin từ Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế cho biết, điểm sạt lở do mưa lớn gây ra tại vị trí Km 61+250 tuyến Quốc lộ 49 (nối trung tâm Huế với vùng núi A Lưới) đã được khắc phục hoàn toàn, các phương tiện lưu thông trở lại bình thường.

Quốc lộ 49 nối trung tâm Huế với miền núi A Lưới đã thông tuyến hoàn toàn.

Trước đó, sự cố sạt lở ta luy dương tại vị trí này khiến hơn 400 m3 đất đá tràn xuống mặt đường, ảnh hưởng giao thông trên tuyến. Điểm sạt lở dài khoảng 20 m, xảy ra tại đoạn qua xã A Lưới 5, khiến giao thông bị chia cắt.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Sở Xây dựng TP. Huế phối hợp đơn vị quản lý đường bộ huy động nhân lực, máy móc thu dọn đất đá, khơi thông mặt đường và tổ chức phân luồng giao thông.

Sau khi tạm khơi thông điểm sạt lở vào đêm 25/11, cho phép phương tiện xe cộ di chuyển chậm qua vị trí xảy ra sự cố trong thời gian ngắn, vào sáng 26/11, lực lượng chức năng tiếp tục cấm đường để xử lý lượng đất đá tràn lấp còn lại, bảo đảm an toàn trước khi thông tuyến hoàn toàn.

Dù giao thông trên tuyến đã được khôi phục, đơn vị quản lý đường bộ vẫn duy trì biển cảnh báo ở hai đầu khu vực sạt lở, khuyến cáo người dân giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và tuân thủ hướng dẫn khi di chuyển qua điểm sạt lở tại Km 61+250.

Theo Đài Khí tượng thủy văn TP. Huế, từ ngày 25 đến 27/11, trên địa bàn thành phố có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng phổ biến 80-200 mm, có nơi trên 300 mm. Mưa lớn có khả năng kéo dài đến hết tháng 11, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở trên các tuyến giao thông miền núi phía tây thành phố.