Quốc lộ 49 qua Huế thông tuyến sau vụ sạt lở hơn 400m³ đất đá.

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 25-11, tại vị trí này xảy ra sạt lở ta-luy dương, với chiều dài ảnh hưởng khoảng 20m. Hơn 400m³ đất đá đổ xuống mặt đường, gây cản trở giao thông.

Ngay sau sự cố, lực lượng chức năng đã rào chắn, đặt biển cảnh báo, hướng dẫn phương tiện di chuyển và huy động nhân lực, máy móc giải phóng đất đá. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, tuyến đường được thông xe tạm thời, các phương tiện có thể lưu thông qua khu vực.

Theo ông Lê Trung Hiếu, dù giao thông đã được khôi phục nhưng nguy cơ sạt lở tại vị trí này vẫn còn lớn. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân, tài xế giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng khi đi qua khu vực.