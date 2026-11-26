Trưa 26-11, ông Lê Trung Hiếu, Chủ tịch UBND xã A Lưới 5 (TP Huế), cho biết các lực lượng chức năng đã phối hợp với Hạt Quản lý đường bộ Bình Điền khẩn trương xử lý hiện trường, khắc phục điểm sạt lở tại Km61+250 Quốc lộ 49, bảo đảm giao thông qua khu vực.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 25-11, tại Km61+250 Quốc lộ 49, đoạn qua xã A Lưới 5, xảy ra sạt lở taluy dương với chiều dài ảnh hưởng khoảng 20m. Hơn 400m³ đất đá từ taluy đổ xuống mặt đường, gây cản trở việc lưu thông của các phương tiện.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng đã triển khai rào chắn, đặt biển cảnh báo và hướng dẫn phương tiện di chuyển tránh khu vực sạt lở.

Chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng liên quan và Sở Xây dựng chỉ đạo Hạt Quản lý đường bộ Bình Điền huy động nhân lực, phương tiện khẩn trương giải phóng đất đá.

Đến khoảng 23h cùng ngày, tuyến Quốc lộ 49 được thông xe tạm thời. Các phương tiện lần lượt di chuyển qua khu vực để về trung tâm TP Huế hoặc đi lên các xã vùng cao.

Tuy nhiên, theo ông Lê Trung Hiếu, dù giao thông đã được khôi phục, nguy cơ sạt lở tại Km61+250 vẫn còn lớn. Tình trạng đất đá tiếp tục sạt trượt có thể gây mất an toàn cho người và phương tiện.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người tham gia giao thông khi đi qua khu vực này cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát và tuân thủ nghiêm các biển báo, hướng dẫn của lực lượng chức năng để phòng tránh tai nạn.